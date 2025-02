Region Heidelberg. (cm) Ab jetzt können Kreuze gesetzt werden: Mitte dieser Woche – und damit etwas früher als erwartet – sind in den Rathäusern der Region die Stimmzettel für die Bundestagswahl am 23. Februar eingetroffen. Diese werden nun an die Wahlberechtigten versendet, die bereits Briefwahl beantragt haben. Zudem kann in den Rathäusern gewählt werden. In einigen Orten wurden hierfür

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote