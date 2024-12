Von Christoph Moll

Region Heidelberg. 9,07 Meter – so hoch sind die größten Christbäume in den Orten der Region in diesem Jahr im Schnitt. Im vergangenen Jahr waren es noch 9,61 Meter, doch das war ein Ausreißer.

Der größte Baum der Region steht in diesem Jahr in Mönchzell. Das Prachtexemplar am Rathaus des Meckesheimer Ortsteils misst stattliche zwölf Meter und