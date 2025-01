Gaiberg. (agdo) Wer in den vergangenen Monaten in Gaiberg sein Auto verkehrswidrig abgestellt hat, sollte diese Parkweise schleunigst abstellen. Andernfalls können sich die Verkehrssünder ab Februar auf ein "Knöllchen" am Fahrzeug gefasst machen. "Wir haben ab Februar wieder einen Ordnungsdienst in Gaiberg", berichtete Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats

