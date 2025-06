Von Kerstin von Splényi

Walldorf. Petticoats, Lockenwickler und Haargel kommen am Pfingstwochenende in Walldorf vermehrt zum Einsatz, denn der "Rock’n’Roll Weekender" steht vor der Tür. Seit einem Vierteljahrhundert lockt die Kultveranstaltung die Rockabilly-Szene in die Astorstadt und die Rock’n’Roll-Ära wird wieder lebendig. "Das Event verspricht, ein wahres Fest für alle Sinne zu werden", so Veranstalter Andy Widder.

Von Samstag bis Montag, 7. bis 9. Juni, wartet ein hochkarätiges Programm auf die Gäste. Vier Tage und Nächte wird die Luft auf fünf Bühnen an vier Orten – Astoria-Halle, Aqwa Bäderpark, Schulzentrum und Hotel Leonardo – voller Rock’n’Roll, Boogie, Jive und Swing sein. Die Besucher können sich auf mitreißende Musik von insgesamt 23 Bands und zehn DJs sowie DJanes aus der Schweiz, Großbritannien, Schweden, Deutschland, Frankreich, den USA, Italien, Spanien, Österreich und Irland freuen.

Traditionell wird am Freitagabend mit der Pre-Party die Astoria-Halle aufgewärmt. Neben "Susan Brown and the Ballin’ Keen" und "Yann O’Fender and The Town Rebels" steht mit "Darrel Higham and The Enforcers" ein Höhepunkt aus England an diesem Auftaktabend auf dem Programm. Das Finale am Montagabend soll dem Anfang in nichts nachstehen: Dann gibt es eine Swing-Jive-Blues-Jump Jamboree, bei der sich das elfköpfige "Billy Brothers Swing Orchestra" aus Italien Gastsängerinnen und -sänger auf die Bühne holt, bevor Les Greene aus Los Angeles, im letzten Jahr zum "Ameripolitan Rockabilly Male of the Year 2024" gekürt, mit einer energetischen Mischung aus R&B, Rock’n’Roll und Soul den Schlusspunkt setzt.

Neben den musikalischen Darbietungen bietet der "Weekender" ein breites Rahmenprogramm. In der Astoria-Halle wartet ein außergewöhnlicher Markt mit Lifestyle-Produkten der 1940er- und 1950er-Jahre, nebenan bietet der große Saal mit schwingendem Tanzboden die perfekte Kulisse für ausgelassene Tanzpartys.

Darüber hinaus gibt es Styling-, Tanz- und Instrumenten-Workshops sowie Ausstellungen diverser Künstler und Kunsthandwerker. Für Freunde alter Schätze ist der Flohmarkt am Samstag ab 9 Uhr auf der Wiese vor dem Leonardo-Hotel die richtige Adresse.

Ein Novum steht am Sonntag auf dem Programm: Pfarrer Uwe Boch feiert zusammen mit dem Kurpfälzer Krummhornorchester und dem Sänger Richard Nola um 15.15 Uhr einen öffentlichen Pfingstgottesdienst in der Astoria-Halle. "Pfingsten ist ein Fest der Begegnung, des Aufbruchs und der Gemeinschaft – und genau das wollen wir in diesem Jahr auf besondere Weise feiern", sagt Widder.

Auch in diesem Jahr ist der "Weekender" Ort für ein Treffen aufwendig restaurierter Blechkleinode. Am Pfingstmontag wird das Schulgelände zum Mekka aller Freunde von Chrom, Heckflossen und V8-Motoren. Von 10 bis 15 Uhr findet die neunte "Rust’n’Chrome Show" mit Live-Musik sowie vom Plattenteller bei freiem Eintritt statt.

