Ladenburg. (skb) Die Vorbereitungen für das große Benefiz-Festival "Rock at Church" laufen auf Hochtouren. Nun stellte das Organisations-Team das diesjährige Line-up vor, das am Altstadtfest-Wochenende, dem 9. und 10. September, für Stimmung im evangelischen Pfarrgarten sorgen und einen musikalisch abwechslungsreichen Genre-Mix auf die Bühne bringen wird.

Sängerin und Musicaldarstellerin Jeannette Friedrich wird dabei sein, erstmals auch eine Ukulele-Band, und "mit ’Autumn Tree’ und ’Melbourne Fall’ haben wir zwei super Headliner für die beiden Abende", kündigt Franziska Erhardt namens der Organisatoren an, die in diesem Jahr die Qual der Wahl im besten Sinne hatten.

Denn über 200 Bands hatten sich für die 31. Festival-Ausgabe beworben – absoluter Rekord! "Es ist schön zu sehen, dass sich die Szene wieder ordentlich zu erholen scheint", findet Erhardt, "aber die Auswahl fiel extrem schwer." Insgesamt zehn Bands sind wieder mit dabei, darunter nur ein Wiederholungstäter auf der Rock-at-Church-Bühne, und das sind "Filistine", die am Samstag zum Auftakt Rock aus Neumarkt mitbringen – los gehts um 14.30 Uhr.

Um 16 Uhr gefolgt von "Capacopter", einem Rock-Gewitter (Stoner-Prog) aus Mannheim, und ab 17.30 Uhr "Jester’s Tale", die diesmal die weiteste Anreise haben und Steam Rock aus Stuttgart mitbringen. Das Heidelberger Trio "BitterBlau" spielt Psychedelic Dream Pop und Rock (19 Uhr), und zum Abschluss des Tages heizen ab 21 Uhr die Mannheimer "Autumn Tree" mit Post Grunge und Heavy Rock ein.

Den Sonntag eröffnet die Ladenburger Künstlerin Jeannette Friedrich um 15 Uhr unter anderem mit Titeln aus dem aktuellen Buga-Musical, in dem sie die Rolle der vor fünf Jahren verstorbenen Sängerin Joy Fleming spielt, bevor ab 16 Uhr die talentierten jungen Karlsruher "melontime" als einzige Coverband des Wochenendes auftreten. Gefolgt von den "Ukulayers" (17.30 Uhr) sowie ab 19 Uhr mit "Brother Truck & the Strings of Love" Rock aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Das rockige Finale bestreiten ab 20.30 Uhr "Melbourne Fall" aus Ludwigshafen.

Darüber hinaus gibt es ein innovatives Angebot, insbesondere für jüngere Gäste. Unter dem Eindruck, dass auf dem Altstadtfest vergleichsweise wenig für Kinder und Familien geboten wird, gibt es diesmal unter dem Titel "Rock at Church Kids" ein Kinderprogramm. Am Sonntag in der Zeit von 11 bis 15 Uhr können sich junge Besucher im Pfarrgarten nicht nur auf der bewährten Hüpfburg austoben, es erwarten sie außerdem vielerlei Aktivitäten zum Zuschauen und Mitmachen.

Wie eh und je hat das ehrenamtlich gestemmte Festival Benefiz-Charakter, auch die Musiker verzichten auf ihre Gage. Ein Teil des Erlöses kommt einem guten Zweck zugute. Aus dem letztjährigen Erlös konnten 1500 Euro an den Verein Int.Akt. gespendet werden. In diesem Jahr soll die Stiftung Lebenspfade unterstützt werden.