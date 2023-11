Von Günther Grosch

Weinheim. Alleine schon das Blättern in diesem gleich in mehrfacher Hinsicht außergewöhnlichen Kochbuch lässt dem Leser das Wasser im Munde zusammenlaufen. Währenddessen "kleine Tierchen" wie Kalorien bereits die Kleidung enger zu nähen scheinen. "Kardoffelbrieh – die Woch is hie", so ist das Buch überschrieben, das neben der Bewahrung des Dialekts vor allem eine liebevolle Hommage an alle Mütter, Omas und Urgroßmütter darstellt, die in den vergangenen 100 Jahren in Weinheim gelebt, gearbeitet und "nebenbei" Ehemänner, Töchter, Söhne und Enkel bekocht haben.

So verwundert es nicht, dass dem Leser aus den 120 Seiten des Buchs allein schon beim Anschauen der von Sven Sasse-Rösch und Sandra Sarenio fotografisch festgehaltenen Mahlzeiten Düfte in die Nase steigen. 44 Rezepte, "abgewogen in Gramm und in Pfund (oder auf Kurpfälzisch ,Pund’)", sowie eingeteilt in die sechs Kapitel "Klassiker", "Subbe un Gemies", "Kardoffelgerischde", "Sießes", "Kuche" und "Woihnachtdsgudsel" hat Autor Markus Weber als Dialektforscher in einem Kochbuch verewigt.

Dabei hat er dem "Kerscheblotzer vun de Doande Marie aus de Unnergass" ebenso ein kulinarisches Denkmal gesetzt wie den "Grießschnidde noch Oma Mimi", den "Abbelkischelin vun moinere Gerdaoma" und Großmutter "Hannelore Webers ehr Zimtwaffle". Nicht zuletzt weist das Buch ein Alleinstellungsmerkmal auf, denn es ist – und wer in den letzten Zeilen nur Bahnhof verstanden hat, kann nun aufatmen – zweisprachig gehalten: Auf der linken Seite stehen die Rezepte jeweils auf Woinemerisch und auf der gegenüberliegenden Seite ist das Ganze in Hochdeutsch zum Nachkochen und -backen abgedruckt, damit den "Roigeplackte" nichts anbrennt.

Schließlich, so Weber, soll das Buch neben dem Erhalt der Rezepte für nachfolgende Generationen auch dazu anregen, regional zu denken: "Äpfel von der Bergstraße, Eier von unseren Bauern sowie Einkaufen auf dem Wochenmarkt direkt beim Erzeuger." Essen und Kochen in der Zweiburgenstadt bedeutet für Weber sowohl Zeitgeschichte wie amüsante Geschichtchen. Eine nachhaltige Bewusstseinsbildung für die Heimat, die Stärkung regionaler Kreisläufe sowie die Belebung der Nachfrage örtlicher Produkte sind in dem Buch allgegenwärtig. "Heimat kann man eben auch schmecken", erklärt Weber: "Ging Heimat doch schon immer von der Zunge, über den Gaumen zum Magen und dann direkt ins Herz."

Die Originalrezepte legen offen, wie das Leben früher war. Sie erklären, warum die ebenso liebevoll wie einfach zubereiteten Gerichte aus Omas "Arme-Leute-Küche" bis heute gute Erinnerungen an die eigene Kindheit wecken. Gleichzeitig spielen aber auch aktuelle Themen wie Energiesparen und Nachhaltigkeit eine Rolle. Das Buch unterstreiche nicht zuletzt, wie existenziell wichtig die regionale Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln gerade in Zeiten steigender Energiepreise und unterbrochener Lieferketten ist, so OB Manuel Just als einer der ersten Empfänger der vom "Verlag Regionalkultur" erst tags zuvor "pressfrisch" ausgelieferten 2500 Exemplare der Erstauflage.

Dass es sich nicht nur mit der Übersetzung der oftmals handschriftlich und in Sütterlin gehaltenen Familienrezepte – das älteste in Faksimile abgedruckte Exemplar stammt aus dem Jahr 1850 – zugleich um eine hohe sprachwissenschaftliche Leistung handelt, steht außer Zweifel. Man müsse "der Sprache eine Literatur geben", verhehlte Weber nicht, dass die gut einjährige Befassung mit den Rezepten und deren Übersetzung ins Woinemerische eine "interessante Reise" bedeuteten.

Lustige Episoden aus dem Munde Webers garnierten die zur Feier der Buchpräsentation von der Küchencrew im Hotel-Restaurant "Tafelspitz" zubereitete "Kardoffelsupp mit Quetschekuche". Wann sie denn jedes Mal wisse, dass der Hefeteig jetzt richtig zur Weiterverarbeitung ist, habe er unter anderem eine seiner Rezeptlieferantinnen gefragt. "Des hot ma im Gfiehl", lautete deren knappe Antwort. Die Weber so allerdings nicht stehenlassen und es genauer wissen wollte. Das Ergebnis: "Ha, wonn er halt nemme on de Finga babbe dut".

Und dann hatten die Omas früher auch noch ein ganz besonders feines Gehör, wie Weber bei anderer Gelegenheit erfuhr. Zum Beispiel beim Backen von Dampfnudeln. Da mussten alle lärmenden Kinder aus der Küche verschwinden, damit die Oma die Dampfnudeln "drei Mol kreische" ("zischen") hören konnte. Erst dann sind Dampfnudeln "rischdisch gut". Nicht zuletzt öffneten die Koch- und Backrezepte viele emotionale Schubladen der Erinnerung, so Weber abschließend. Er verwies auch hier auf die damit einhergehende Verwurzelung mit Heimat.

Info: Weinheimer Kochbuch: "Kardoffelbrieh – die Woch is hie", zweisprachig in Woinemerisch und Hochdeutsch, gesammelt und übersetzt von Markus Weber; Verlag Regionalkultur, ISBN 978-3-95505-402-1, im Buchhandel erhältlich. Preis: 29,80 Euro.