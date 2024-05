Von Armen Hesse

Region Wiesloch/Walldorf. Auch in diesem Jahr veranstalten die Vereine der Region Grillfeste, Wanderungen und Schlachtfeste zum Vatertag. Doch auch Kinder und Familien sollen dabei auf ihre Kosten kommen. Die RNZ stellt die Veranstaltungen rund um den 9. Mai vor:

> Bei "Wein und Musik" in Wiesloch dürfen sich am Donnerstag, 9. Mai, alle Interessierten an der Winzerrast, Bögnerweg 3, um 10.30 Uhr zum Ökumenischen Gottesdienst mit der Stadtkapelle einfinden. Danach warten Winzerrast und Stadtkapelle mit Speisen, Blasmusik und Spiel und Spaß für Jung und Alt durch den "Hoffexpress" auf.

> Der Schützenring Schatthausen lädt am Donnerstag, 9. Mai, ins Schützenhaus, Oberdorfstraße 10b, ein. Geöffnet ist ab 10 Uhr, Essen gibt es ab 11 Uhr; im Angebot sollen Brustspitz mit Sauerkraut, Steaks und verschiedene Würstchen sein. Anschließend ist noch Zeit für Gespräche bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen.

> Der Musikverein Stadtkapelle Walldorf veranstaltet am Donnerstag, 9. Mai, sein traditionelles Waldfest im Tierpark, Schwetzinger Straße 99, zwischen 11 und 18 Uhr; bei musikalischer Unterhaltung sollen Kaffee, Kuchen und frisch gebackene Waffeln bereitstehen.

> Herzhaftes will in Walldorf der "Vesper und Wurst Club" am Donnerstag, 9. Mai, ab 11 Uhr beim Hüttenfest anbieten. Zum Start mit Frühschoppen gebe es, so der Verein, in der Reservistenhütte, Schwetzinger Straße 99, auch eine Feuerplatte, einen "Dutch Oven", und die Meisterschaft im Bierkrugschieben.

> Zum Vatertag ein Stadtschützenfest: Am Donnerstag, 9. Mai, lädt der Schützenverein Walldorf zur Teilnahme am Stadtschützenfest, Rennbahnstraße 69. Zur Stärkung werde traditioneller Spießbraten zubereitet; Anwesende dürfen sich außerdem aufs Kleinkaliberschießen sowie eine Schießbude freuen.

> Im Tierpark Balzfeld, Eschelbacher Straße 20, planen die Tierfreunde zum Vatertagsausschank ein regionales Speisenangebot. Ab 11 Uhr und bis 19 Uhr werden halbe Hähnchen und Wurstsalat jeweils mit Pommes frites angeboten, auch Flammkuchen soll es geben.

> Der Malscher Anglerverein veranstaltet am Donnerstag, 9. Mai, sein Vatertags-Seefest gemeinsam mit dem Angelsportverein Ziegelhausen. Beginn ist um 10.30 Uhr am See in Eichtersheim. Der See befindet sich links des Radwegs zwischen Mühlhausen und Eichtersheim, etwa 300 Meter vor der Kläranlage. Die Gäste dürfen sich auf frisch gebackenes Fischfilet und Calamares freuen sowie Lachs- und Heringsbrötchen, Kartoffelsalat, gegrillte Steaks, Würstchen und Pommes frites. Weitere Infos zur Anfahrt und dem Fest gibt es telefonisch unter 0 72 53/2 19 62.

> Ein Grillfest mit Ortsmeisterschaft plant der TSV 07 Malsch für seine Gäste an der Reblandhalle, Unterer Jagdweg 13, von Mittwoch bis Freitag, 8. bis 10. Mai. Am Mittwoch ist ab 18 Uhr ein Ehrungsabend mit "Sieben-Meter-Fun-Turnier" geplant, bevor am Donnerstag um 10 Uhr das Grillfest stattfindet. Nach der Ortsmeisterschaft am Freitag um 17 Uhr sind alle Gäste zur "After-Play-Party" mit Gyros, Pommes, Schafskäse, Steaks, Bratwurst und Salat eingeladen, um sich zu stärken.

> Der Musikverein Mühlhausen lädt zum Vatertagsfest am Mittwoch und Donnerstag, 8. und 9. Mai, auf dem Rathausplatz ein. Los geht es am Mittwoch ab 18.30 Uhr. Gegen 20 Uhr will die Band "Fate" für Partystimmung sorgen. Der Donnerstag startet um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück und Unterhaltung durch die "Mühlhäuser Blechmusi". Später musizieren das Jugendorchester sowie die Musikvereine aus Angelbachtal, Rauenberg und Mingolsheim. Um 10 Uhr startet am Rathaus auch die Wanderung des Freizeitclubs Asphalt.

> Ein Schlachtfest mit Wellfleisch, Füllsel, Kraut und Schnitzel gibt es beim Sportschützenverein in Malschenberg am Donnerstag, 9. Mai.

> In St. Leon-Rot laden gleich mehrere Vereine zum Vatertag am Donnerstag, 9. Mai, ein. Ab 10 Uhr haben Gäste die Wahl zwischen einem Schlachtfest beim Schützenverein, Kronauer Straße 100, sowie Vatertagsfesten des FC Rot, des Feld- und Compound-Bogensportvereins, und der SG St. Leon, jeweils auf dem eigenen Vereinsgelände. Zwischen 11 und 22 Uhr veranstaltet die Deutsche Lebensrettungs Gesellschaft (DLRG) ihr Fest auf dem Schulhof der Kastanienschule Rot.