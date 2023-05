> Beim Vesper- und Wurst-Club Walldorf findet ein Hüttenfest statt. Am Donnerstag von 11 bis 19 Uhr laden die Mitglieder in die Grillhütte südlich des Tierparks, Schwetzinger Straße 101, ein.

> Der Walldorfer Schützenverein veranstaltet am Donnerstag ein Stadtschützenfest mit verschiedenen Programmpunkten. In der Zeit von 10 bis 18 Uhr gibt es neben einer Schießbude auch Kleinkaliberschießen. Die Mitglieder bieten zudem zahlreiche Aktivitäten für Kinder an.

> Der Schützenring in Schatthausen veranstaltet sein Fest auf dem Vorplatz des Vereinsheims, Oberdorfstraße 10, am Donnerstag ab 10 Uhr. Neben Getränken wird Brustspitze mit Kraut und Brot gereicht, aber auch Wurst, Steaks und Pommes. Nachmittags warten Kaffee und selbst gebackener Kuchen auf die Gäste.

> Bei den Bikerfreunden Wiesloch wird der "Vaddertags-Rock" zelebriert. Zum Auftakt in die neue Saison fällt der Startschuss in der "Route 6", Sandbrunnenweg 15a in Frauenweiler, am Donnerstag um 14 Uhr. Die beiden Bands "Love To Hate" und "Thunder Bells" wollen nicht nur die Clubmitglieder mit rockigen Tönen verzaubern.

Region Wiesloch. Ob gemeinsame Fahrradtour mit der ganzen Familie, eine Wanderung mit Bollerwagen nur unter Männern und Vätern oder doch die traditionelle Feier: Am kommenden Donnerstag ist sowohl Christi Himmelfahrt, als auch Vatertag. Anlässlich dieser beiden Ehrentage laden viele Vereine in der Region zur Einkehr und zu geselligen Festen ein. Die RNZ hat eine Übersicht erstellt, listet auf, wohin es bei den Unternehmungen gehen kann, und zeigt, dass für jeden das Passende dabei ist.

Von Sarah Eiselt

> Der MGV Frohsinn Baiertal freut sich beim Vatertags-Frühlingsfest im Vereinsheim bei der Etten-Leur-Halle, Horrenberger Straße, über viele Gäste. Nach einem ökumenischen Gottesdienst am Donnerstag um 10.30 Uhr, umrahmt vom Frauenchor "Bellacanta", wird neben Bar und Bierwagen auch selbst gemachter Kuchen zur Verfügung stehen.

> Der Dielheimer Musikverein sorgt bei den ganzen Vatertagswanderungen und -unternehmungen für das leibliche Wohl: Das Grillfest findet am Donnerstag zwischen 11 und 20 Uhr in der Kelterhalle, Pestalozzistraße 31, statt.

> Die Tierfreunde Balzfeld versorgen bei ihrem Vatertagsausschank besonders die durstigen Unternehmungslustigen auf ihren Touren. Im Tierpark, Eschelbacher Straße 20, begrüßen sie am Donnerstag in der Zeit von 11 bis 19 Uhr alle Gäste, die durch die Region ziehen.

> Beim "Klingenden Letzenberg" präsentiert Harald Pfeiffer am Donnerstag um 16 Uhr vor der Letzenbergkapelle in Malsch ein Open-Air-Konzert. Zum Thema "Alle Vögel sind schon da – Die Vogelwelt in Volksliedern" gibt er interessante Infos und frische Maienmusik auf der Trompete zum besten, begleitet vom Pianisten Christian Kurtzahn.

> Der Angelsportverein Malsch wartet gemeinsam mit dem ASV Ziegelhausen mit dem Vatertags-Seefest am Donnerstag ab 10.30 Uhr auf. Bereits zum 9. Mal laden sie an den See ein, der links neben dem Radweg zwischen Mühlhausen und Eichtersheim, etwa 300 Meter vor der Kläranlage Eichtersheim, liegt. Frisch gebackenes Fischfilet und Calamares, belegte Lachs- und Heringsbrötchen und Kartoffelsalat werden neben Steaks, Würstchen, Pommes und kühlen Getränken angeboten. Zudem gibt es Kaffee und selbst gebackene Kuchen. Infos zum Weg und zum Fest unter 0 72 53/ 2 19 62.

> Auch der Musikverein Mühlhausen lädt zum Vatertagsfest ein, das bereits am Mittwoch, 17. Mai beginnt. Auf dem Rathausplatz "Unter den Linden" startet der Sommertagszug des Kindergartens um 17.30 Uhr. Am Abend sorgt die Band "Fate" für gute Stimmung. Am Folgetag beginnt das Fest um 10 Uhr mit einem Weißwurst-Frühstück, gefolgt von Leckereien vom Grill, Waffeln, Kaffee und Kuchen. Musikalisch wird das Publikum mit Melodien des Jugendorchesters und der Musikkapellen aus der Region versorgt.

> Der FC Rot veranstaltet sein Vatertagsfest auf dem Parkplatz des Vereinsgeländes mit allen interessierten Gästen. Los geht es am Donnerstag ab 10 Uhr in der Sepp-Herberger-Straße 4.

> Die SG 07 St. Leon feiert am Donnerstag ein Waldfest am Vatertag und heißt hierfür alle Einkehrenden willkommen. Ab 10 Uhr lässt sich auf dem Vereinsgelände in der Kronauer Straße gemeinsam mit den Mitgliedern der Tag verbringen.

> Der Schützenverein St. Leon läutet den Feiertag mit einem Schlachtfest ein. Am Donnerstag ab 10 Uhr sind im Schützenhaus in der Kronauer Straße große und kleine Besucherinnen und Besucher zum gemeinsamen Feiern eingeladen.

> Bei der DLRG Rot wird ebenfalls ein Vatertagsfest veranstaltet. Von 11 bis 22 Uhr sind am Donnerstag alle Interessierten auf dem Hof der Kastanienschule Rot, Walldorfer Straße 7, willkommen.