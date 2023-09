Region Wiesloch. (tt) Über ein Jahr Arbeit fand am vergangenen Wochenende ihren Abschluss: Seit über einem Jahr arbeiten die Volksbank Kraichgau und die Volksbank Bruchsal-Bretten gemeinsam am Gelingen der Fusion. Nachdem die Eintragung der Genossenschaft als Volksbank Kraichgau Anfang September stattfand, wurde am vergangenen Wochenende nun auch die technische Fusion erfolgreich umgesetzt.

