Von Konrad Bülow

Region Wiesloch. Mit fröhlichen Gesängen, bunt kostümiert und von Musik untermalt wollen die Menschen in der Region den Winter vertreiben: Unter dem Motto "Strih, strah, stroh, der Summerdag is do" finden an den kommenden Wochenenden in vielen Städten und Gemeinden der Region Sommertagsumzüge statt: Bei vielen der Veranstaltungen wird am Ende symbolisch der Winter verbrannt.

> Malsch macht den Anfang: Der erste Sommertagszug des Jahres startet schon dieses Wochenende: Am morgigen Sonntag, 10. März, ist im Weinort Malsch um 14 Uhr Treffpunkt an der Katharinenkirche, Ecke Hauptstraße und Tonwerkstraße. Ausrichter ist der Verkehrs- und Heimatverein. Von der Kirche aus geht es über die Pfalzstraße, Goethestraße, Gartenstraße und Friedhofstraße zur Malscher Grundschule, wo der Winter verbrannt wird. Zu Kuchen, Waffeln und mehr lädt der Elternbeirat des Kindergartens St. Franziskus ein.

> Rauenberg und Rotenberg: Am 17. März soll um 12 Uhr der Sommertagsumzug des Fördervereins der Mannabergschule in Rauenberg stattfinden. Treffpunkt ist am Trockenturm im Neubaugebiet. Von dort geht es zur Schule, wo die Winterverbrennung ansteht.

Ebenfalls für den 17. März ist um 14.30 Uhr der Sommertagsumzug in Rotenberg geplant, den der Kindergarten Arche Noah organisiert. Für Unterhaltung danach sorgt ein Bühnenprogramm im Kasperhaus der Schlossgeister-Theatergruppe. Den Durst löscht die Feuerwehr im Ortskern mit einem Weinstand. Ab 15 Uhr versorgt der Kindergarten beim Sommertagscafé im Bürgerhaus, Heiligenwiesen 4, die großen und kleinen Besucherinnen und Besucher.

> Umzüge in Wiesloch und seinen Stadtteilen: Am nächsten Wochenende finden gleich mehrere Sommertagszüge statt. Den Anfang macht am Samstag, 16. März, der Umzug in Frauenweiler, Beginn der Veranstaltung ist um 14 Uhr.

In Wiesloch ist der Beginn am darauffolgenden Sonntag, 17. März, um 14.30 Uhr. Mit bunten Kostümen, geschmückten Fahrrädern und Rollern werden die Kinder gemeinsam mit dem Kurpfälzischen Fanfarenzug und der Stadtkapelle Wiesloch durch die Innenstadt ziehen und viele Besucherinnen und Besucher an der Wegstrecke erfreuen.

Aber nicht nur als Publikum am Wegesrand sind Gäste willkommen, heißt es von der Stadt. Alle nicht vorab angemeldeten Kinder und Erwachsene, die selbst mitwirken möchten, sind eingeladen, sich dem Umzug anzuschließen: Mit Rollern, bunten Boller-, Kinder- und Puppenwagen, Fahrrädern oder auch zu Fuß.

Die Aufstellung für die Gäste erfolgt ab 14.15 Uhr an der Ecke Schiller-/Ebertstraße, von wo aus sie sich am Ende des Zugs einreihen können. Für die vorab eingeteilten Gruppen ist ab 14.10 Uhr Start der Aufstellung in der Schillerstraße. Von den Aufstellplätzen geht es über die Schillerstraße – Heidelberger Straße – Hauptstraße – Schlossstraße – Gerbersruhstraße – Heidelberger Straße zurück zum Schillerpark, zur Abschlussveranstaltung. Es treten Tanzgruppen der KG Blau-Weiß und des Cha-Cha-Clubs auf, Sommertagslieder werden gesungen und der Winter wird verbrannt. Danach kriegen die Kinder Sommertagsbrezeln.

Um 14.30 Uhr startet an jenem Sonntag auch der Sommertagsumzug in Schatthausen. Aufstellung ist an der Eisenbahnbrücke im Oberdorf.

> Pause bis April: Danach ist erst einmal Pause mit den Sommertagsumzügen. Erst am Sonntag, 14. April, folgt die nächste Veranstaltung dieser Art: Dann ist Sommertagsumzug im Rauenberger Stadtteil Malschenberg, organisiert von den örtlichen Vereinen. Um 14 Uhr ist Aufstellung an der Kirche St. Wolfgang, die Teilnehmer ziehen von dort aus zum Feuerwehrhaus.

Der Walldorfer Sommertagsumzug ist für Sonntag, 21. April, von 13.30 bis 15 Uhr geplant. In jenen Tagen ist auch das mehrtägige Frühlingsfest in der Astor-Stadt.

Deutlich sommerlicher könnte es dann schon sein, wenn der letzte Sommertagsumzug des Jahres in der Region stattfindet: Am Montag, 6. Mai, beim Musikverein im Mühlhausener Ortsteil Rettigheim.