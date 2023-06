Badevergnügen in der Region gibt’s auch ohne Meer und See

Mosbach: Badevergnügen in der Region gibt’s auch ohne Meer und See

Sorgenfrei in den See

Wasserqualität in der Region: Sorgenfrei in den See

> St. Leoner See: Schon am 15. April startete die Saison im Badesee von St. Leon . "Der April war schlecht", sagt Geschäftsleiter Georg Grimm mit Blick auf die durchwachsenen Temperaturen zu jener Zeit. "Mittlerweile geht es aber ab", fährt er fort. Die Wassertemperatur liege tagsüber meist bei etwa 21 Grad Celsius, die gesamte Anlage mit ihren Attraktionen stehe zur Verfügung. Neben dem Badesee mit Wasserski-Anlage gibt es auch einen 16 Hektar großen Angel- und Wassersportsee für Stand-Up-Paddling, Segeln und Windsurfen. Equipment kann vor Ort gemietet werden. Drei Spielplätze stehen außerhalb des Wassers bereit, ebenso eine Minigolf-Anlage mit Biergarten, ein Campingplatz, ein Restaurant und zwei Kioske.

Die Badegäste können dabei in Wasser von einwandfreier Qualität planschen und schwimmen: Auf einer aktuellen Karte des baden-württembergischen Gesundheitsamts sind die Seen der Region – wie alle Badegewässer im Rhein-Neckar-Kreis – mit einem blauen Punkt markiert. Dies steht für ausgezeichnete Wasserqualität.

Region Wiesloch. Erst startete sie etwas zögerlich, mittlerweile hat die Badesee- und Freibadsaison aber Fahrt aufgenommen. Das inzwischen auch anhaltend warme Wetter treibt die Menschen wieder scharenweise in die Fluten. In der Region haben die Menschen die Wahl zwischen gleich mehreren Bademöglichkeiten.

Von Konrad Bülow

Region Wiesloch. Erst startete sie etwas zögerlich, mittlerweile hat die Badesee- und Freibadsaison aber Fahrt aufgenommen. Das inzwischen auch anhaltend warme Wetter treibt die Menschen wieder scharenweise in die Fluten. In der Region haben die Menschen die Wahl zwischen gleich mehreren Bademöglichkeiten.

Die Badegäste können dabei in Wasser von einwandfreier Qualität planschen und schwimmen: Auf einer aktuellen Karte des baden-württembergischen Gesundheitsamts sind die Seen der Region – wie alle Badegewässer im Rhein-Neckar-Kreis – mit einem blauen Punkt markiert. Dies steht für ausgezeichnete Wasserqualität.

> St. Leoner See: Schon am 15. April startete die Saison im Badesee von St. Leon. "Der April war schlecht", sagt Geschäftsleiter Georg Grimm mit Blick auf die durchwachsenen Temperaturen zu jener Zeit. "Mittlerweile geht es aber ab", fährt er fort. Die Wassertemperatur liege tagsüber meist bei etwa 21 Grad Celsius, die gesamte Anlage mit ihren Attraktionen stehe zur Verfügung. Neben dem Badesee mit Wasserski-Anlage gibt es auch einen 16 Hektar großen Angel- und Wassersportsee für Stand-Up-Paddling, Segeln und Windsurfen. Equipment kann vor Ort gemietet werden. Drei Spielplätze stehen außerhalb des Wassers bereit, ebenso eine Minigolf-Anlage mit Biergarten, ein Campingplatz, ein Restaurant und zwei Kioske.

Für die gute Wasserqualität sieht Grimm mehrere Gründe. Die Wasserski-Anlage bringe mit sich, dass das Wasser oft "umgewälzt" wird. Auch die Tiefe von 26 Metern mit mehreren Schichten Grundwasser trage zur Qualität bei. Am Ufer gebe es neben den Zugängen außerdem mehrere Bereiche mit Schilf – die Pflanzen filtern Schadstoffe aus dem Wasser.

Seit Beginn der Pfingstferien ist der Badesee täglich von 8 bis 21 Uhr und maximal bis zum Sonnenuntergang geöffnet. Der zweite Eingang ist in den Pfingstferien von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Der Tagespreis kostet 4 Euro, ermäßigt 3 Euro. Die Zehnerkarte kostet 36 Euro, ermäßigt 27 Euro, die 20er Karte ebenso wie die Jahreskarte 60 Euro, ermäßigt 45 Euro. Für Kinder bis sechs Jahre ist der Eintritt frei.

> Aqwa-Bäderpark Walldorf: Die Freiluft-Saison in der Walldorfer Bade-Anlage ist Mitte Mai gestartet. Mit dem bisherigen Verlauf zeigen sich die Verantwortlichen zufrieden. Abkühlung gibt es im naturbelassenen See – dessen Wasser ebenfalls wieder eine ausgezeichnete Qualität bescheinigt wurde –, im Nichtschwimmerbecken und im Kleinkindbereich mit Piratendorf und Sonnensegel. Das Olympiabecken ist wegen eines technischen Defekts im Bereich der Wasseraufbereitung noch geschlossen. Auf der Internetseite des von den Stadtwerken betriebenen Schwimmbads heißt es, die Arbeiten an der Schadensbehebung liefen mit Hochdruck, die Hoffnung sei, es im Laufe des Juni wieder mit frischem Wasser befüllen zu können.

Auch im Bäderpark besteht die Möglichkeit, Bretter zum Stand-Up-Paddling zu leihen. An Land gibt es eine Minigolf-Anlage und ein Sportgelände für Beachvolleyball, Fußball, Basketball und Tischtennis. Zwei Kioske, eine Eisstation und ein Restaurant sorgen für Verpflegung.

Das Freibad ist täglich zunächst von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Kassenschluss ist um 18 Uhr und Badeschluss um 18.30 Uhr. Die Tageskarte kostet 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro, Kinder bis einschließlich sechs Jahre haben kostenlosen Eintritt. Die Familienkarte kostet 12 Euro; Feierabendkarte ab 18 Uhr 3,50 Euro und ermäßigt 2,50. Es gibt Zehner-Karten für 45 Euro und ermäßigt für 32 Euro sowie Saisonkarten für 84 Euro, ermäßigt 64 Euro.

> Lußhardtsee, Kronau: Kurz hinter der Grenze des Rhein-Neckar-Kreises, auf Kronauer Gemarkung, lockt ein weiterer Badesee die Wasserfreunde. Am Südstrand des Lußhardtsees gibt es eine privatisierte Freizeitanlage. Teile der Strandfläche können auch gemietet werden. Es gibt zudem eine Strandbar, Sportbereiche und die Möglichkeit, Stand-Up-Paddling-Bretter zu mieten, dazu finden sich Stellflächen für Camper.

Erwachsene zahlen für die Nutzung der Anlage vier Euro pro Tag und 55 Euro pro Saison, ermäßigter Eintritt kostet 2,50 am Tag und 30 Euro im Jahr. Es gibt einen Abendtarif ab 18 Uhr von zwei Euro. und eine Familien-Jahreskarte für 110 Euro.

> Wietalbad, Wiesloch: Wer nicht gerne in Naturgewässern badet, findet ebenfalls Möglichkeiten zur Abkühlung im Freien. Das Wietalbad in Wiesloch ist seit Anfang Mai geöffnet. Auf dem 37 Hektar großen Freibadgelände gibt es das 50 Meter lange Olympiabecken und ein Nichtschwimmerbecken, in das die 80 Meter lange Riesenrutsche mündet. Zudem gibt es einen Kanal zum Durchschwimmen, Massagesitzplätze und Sprudel-Liegen. Im Wasserspielbereich finden Kinder Planschbecken, Rutsche, Schiffchenkanal und Stauwerk. An Land gibt es einen Spielplatz, einen Bolzplatz, ein Beachvolleyballfeld, einen Basketballkorb und zwei Tischtennisplatten. Ein Kiosk bietet Getränke, Eis, und Mahlzeiten.

Im Juni, Juli und im August ist das Wietalbad von 9 bis 20 Uhr geöffnet, im Mai und im September bis 19 Uhr. Frühschwimmen gibt es bis August dienstags und donnerstags von 7 bis 8.30 Uhr. Es kostet drei Euro, ebenso wie das Feierabendschwimmen, das zwei Stunden vor Schließung angeboten wird. Kassenschluss ist 30 Minuten vor Schließung, Badeschluss 15 Minuten vor Schließung.

Eintritt wird für Kinder ab sieben Jahre erhoben. Einzelkarten kosten für Erwachse fünf Euro, ermäßigt 3,50 und für Kinder zwei Euro. Saisonkarten gibt es für Erwachsene für 80 Euro, ermäßigt 55 Euro, für Kinder 25 Euro. Dazu gibt es zwei Arten von Familienkarten. Mit einem Erwachsenen kosten sie 90 Euro, mit zweien 160 Euro. Eine Elferkarte kostet für Erwachsene 50 Euro, ermäßigt 35 Euro und für Kinder 20 Euro.