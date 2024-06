Region Wiesloch. (tt) So sehen Sieger aus: Für ihre Artikel, die sie im Rahmen des Projektes "Schüler machen Zeitung" geschrieben haben, erhielten am Dienstag fünf Schülerinnen und Schüler aus der Region ihre Urkunden und Preise. "Schüler machen Zeitung", das gemeinsame Projekt von Sparkasse Heidelberg und Rhein-Neckar-Zeitung, das durch die Medienpädagogen von "Promedia Maassen" unterstützt wird, gibt es in der Region Wiesloch seit 2008. In diesem Jahr hat die Sparkasse Heidelberg nun zum ersten Mal Preise für die besten drei Artikel der Nachwuchsreporter ausgelobt.

"Ich bin beeindruckt von der journalistischen Leistung der Schülerinnen und Schüler", sagte der stellvertretende Regionaldirektor der Sparkasse Heidelberg, Mark Jörgens. Die Beilage und insbesondere die Siegerartikel hätten sich gut gelesen. "Ich bin total geplättet, was für tolle Artikel geschrieben wurden. Ich bin begeistert von der Vielfalt der Themen", sagte Katrin Hickel, die das Projekt "Schüler machen Zeitung" bei der Sparkasse betreut.

Timo Teufert, Redaktionsleiter der RNZ in Wiesloch, dankte den Schülerinnen und Schülern für die vielen Beiträge, die die Redaktion in diesem Jahr erreichten: "Damit konnten wir zum ersten Mal seit Corona wieder eine Beilage mit den besten Artikeln herausgeben." Sein Dank galt aber auch der Sparkasse Heidelberg, die zum ersten Mal den Wettbewerb um die besten Artikel ausgelobt hatte.

Den ersten Platz belegte dabei Marie Kuhfuß vom Ottheinrich-Gymnasium in Wiesloch mit ihrem Artikel "Kicken wie die Profis". Darin berichtete sie davon, dass die U17-Bundesliga bei den Juniorinnen eingestellt werden soll. Teufert hob hervor, dass Kuhfuß sich für ein aktuelles Thema entschieden, mit einer betroffenen Spielerin gesprochen und die Auswirkungen gut dargelegt habe. "Der Text zeigt die Ungleichbehandlungen von Frauen und Männern im Fußball und deckt außerdem die Widersprüche in der Argumentation des Deutschen Fußballbundes auf", zitierte Teufert aus der Begründung der Jury. Kuhfuß erhielt für ihren Text 300 Euro für die Klassenkasse.

Statt gegen andere Mannschaften müssen die Juniorinnen nun gegen Herrenmannschaften aus der Oberliga antreten oder Testspiele gegen andere Clubs absolvieren. Marie Kuhfuß wählte das Thema, weil sie auch selbst von der Entscheidung betroffen ist: Die 15-Jährige spielte bislang in der U15-Mannschaft von Hoffenheim und ist in der neuen Saison in der U17-Mannschaft dabei. "Das war ein präsentes Thema in Hoffenheim und wir haben viel über die Alternativen diskutiert", berichtete sie bei der Preisverleihung. Seit 2020 spielt sie für Hoffenheim, ihre Wurzeln liegen beim VFB Wiesloch.

Die Urkunden für den zweiten Platz waren für Sophia Baureis und Nina Braun vom Ottheinrich-Gymnasium bestimmt. Sie erhalten 200 Euro für die Klassenkasse und hatten ein Interview mit dem Influencer Elijah Tetilla geführt. Die Jury hob hervor, dass die beiden ein Thema gewählt hatten, dass besonders für ihre Mitschüler interessant war: "Sie haben Kontakt zu dem Influencer aufgenommen und haben ein gutes Interview geführt", erklärte Teufert. Das Gespräch hätten Baureis und Braun gut vorbereitet, die beiden hatten immer die richtige Anschlussfrage parat. Außerdem ließen sie aktuelle Themen wie Hassrede und die Balance zwischen Privatleben und dem Beruf des Influencers einfließen.

Platz 3 und damit 100 Euro für die Klassenkasse ging an Jakob Karlowski und Anton Postweiler vom Gymnasium Walldorf. Sie hatten ein Interview mit dem Walldorfer Förster Achim Freund geführt. Und damit ein sehr relevantes Thema aufgegriffen: "Es wird gut herausgearbeitet, wie sich der Klimawandel auf die Artenvielfalt und die Bäume auswirkt", so Teufert. Beide hätten sich gut auf das Gespräch mit dem Förster vorbereitet und auch noch mal nachgehakt, wenn sie mit einer Antwort nicht zufrieden waren. Die beiden 15-Jährigen wohnen in der Nähe des Waldes und kennen daher die vielen vertrockneten Bäume. "Wir wollten über etwas Aktuelles und Wichtiges schreiben, worüber man informieren muss", sagte Jakob Karlowski bei der Preisverleihung.