Region Wiesloch. (arb) Auch am dritten Adventswochenende laden die Weihnachtsmärkte zum geselligen Beisammensein ein:

> In Rauenberg findet der Weihnachtsmarkt auf dem Rathaus- und Kirchplatz statt, von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Dezember. Die Markteröffnung ist am Freitag um 18 Uhr, begleitet vom Musikverein Rauenberg. Insgesamt beteiligen sich 21 Vereine und verwöhnen die Besucher mit weihnachtlichen Köstlichkeiten, Kunsthandwerk, Geschenkartikeln, Schmuck und vielem mehr.

Für Sonntag, 16 Uhr, hat sich der Nikolaus angekündigt. Der Gewerbeverein spendiert die Päckchen, die der Nikolaus verteilen möchte. Die "Mundwerkstatt" organisiert am Freitag zwischen 17 und 20 Uhr einen "Lauf durch die Lichterspirale".

> Bei der Eremitage Waghäusel findet am Samstag, 16. Dezember, 14 Uhr, die Veranstaltung "Advent am Schloss" mit Kunst, Musik und Gesang statt. Es wird auch eine Ausstellung von Henning Rosenthal zum Thema "Internationaler Adventskalender" sowie eine Vorführung in der Buchbinderwerkstatt mit Annette Schrimpf geben. Im Vorlesezimmer des Humorparks warten die fünf "Märchenfrauen" und erzählen die schönsten Märchen zum Thema "Friede auf Erden".

> In Frauenweiler laden am dritten Advent der Spielmanns- und Fanfarenzug sowie die Feuerwehr Frauenweiler zum liebevoll gestalteten Markt ein, um sich gemeinsamen einzustimmen. Der 15. Frauenweiler Weihnachtsmarkt findet am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Dezember, auf dem Hof der Grundschule in Frauenweiler statt. Zwischen 16 und 20 Uhr wird es unter anderem Glühwein und Kinderpunsch sowie Bratwurst und Waffeln geben. Als Besonderheit werden wieder die beliebten Elsässer Flammkuchen angeboten, frisch und handgemacht aus dem Holzofen.