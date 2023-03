Region Wiesloch. (kbw) Neue Radwege sollen in der Region Wiesloch entstehen, bestehende Strecken werden ausgebaut: Das Land Baden-Württemberg hat seine Pläne für ein dichteres Radnetz vorgestellt. Zum einen sollen Lücken an den Bundes- und Landesstraßen geschlossen werden, zum anderen Radweg-Projekte in den Kommunen gefördert werden.

Der Fuß- und Radweg zwischen Rettigheim und Östringen ist Teil des Programms zur Förderung von Fuß- und Radwegen für die Jahre 2023 bis 2027. Wie Uwe Schmitt vom Bauamt der Gemeinde Mühlhausen erläuterte, geht es um den 300 Meter langen Abschnitt zwischen der Einmündung der Garten- und Ziegelstraße in die Östringer Straße und dem Beginn des Feldwegs, der entlang der Kreisstraße 4167 weiter in Richtung der Nachbargemeinde verläuft.

Zwar verlaufe auch im besagten Abschnitt am Rettigheimer Ortsausgang bereits ein Fuß- und Radweg. Dieser sei aber zu schmal und nicht ausreichend geschützt, weshalb er nun modernisiert werden soll. Zuständig sei der Rhein-Neckar-Kreis, die Gemeinde Mühlhausen unterstütze das Vorhaben. Geplant sei, im Zuge dessen die innerörtliche Anbindung an den Weg zu verbessern.

Die Aufnahme in das Programm bedeute noch keine Förderung, heißt es vom Land. Dazu müssten die Vorhabenträger in einer zweiten Stufe bei den Regierungspräsidien einen Förderantrag stellen.

Schon länger sind der Radweg-Lückenschluss zwischen den Gemeinden Zuzenhausen und Horrenberg sowie die Verbreiterung des Wegs an der Walldorfer Straße in Wiesloch Teil des Programms. 839 Millionen Euro beträgt das Investitionsvolumen bis 2027, davon soll das Land 350 Millionen Euro beisteuern.

Im Plan für Radwege an Bundes- und Landstraßen sind Maßnahmen am Bahnhof Rot-Malsch als Vorhaben mit "vordringlichem Bedarf" aufgeführt. Sie wären damit Teil der 860 Radwege-Kilometer an Bundes- und Landesstraßen, die bis 2030 neu- oder ausgebaut werden sollen.

Für die Jahre 2030 bis 2040 sind Maßnahmen an der B291 zwischen Oftersheim und Walldorf, an der L547 zwischen Wiesloch und Schatthausen und an der L594 zwischen Wiesloch und Nussloch im geplant. Für den Ausbau an den Bundes- und Landesstraßen sollen Bund und Land insgesamt 1,65 Milliarden Euro bereitstellen.