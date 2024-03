Von Sarah Eiselt

Region Wiesloch. Nicht erst seit der Corona-Pandemie kennen viele dieses Gefühl: Einsamkeit. Doch besonders ältere Menschen sind davon betroffen. "Entweder sind die engsten Angehörigen bereits verstorben, oder die eigenen Kinder wohnen mittlerweile so entfernt, dass ein spontaner Besuch nicht mehr möglich ist. Zunehmend brechen dann die sozialen Kontakte weg, Isolation nimmt zu", erzählt Patricia Schaidhammer.

Sie ist die Vorsitzende des Projekts "Zeitgeschenk" der Wieslocher Bürgerstiftung und macht deutlich: Nichts ist für eine Person wertvoller, als schöne Gespräche und gemeinsame Zeit.

Und dabei sind die Einschränkungen auf der einen und die Bedürfnisse auf der anderen Seite ganz individuell: "Manche Personen sind teilweise oder auch vollkommen blind, andere immobil, bewegungseingeschränkt, andere wiederum suchen einfach Gesellschaft – wollen Kaffee trinken gehen, nette Gespräche zu Hause führen oder gemeinsam spazieren", sagt Schaidhammer.

Umso umfangreicher ist daher auch das Angebot, mit dem das Helferteam vorwiegend Seniorinnen und Senioren Wieslochs glücklich macht: Mehr als 30 ehrenamtliche Zeitschenkende bringen sich ein. "Sie spielen gemeinsam etwas, helfen beim Erstellen von Einkaufslisten, führen den Einkauf vielleicht sogar auch gemeinsam aus. Letzten Endes geht es aber um eins: Auf die einzelnen Wünsche eingehen und damit die Menschen aus der Einsamkeit herausholen.

Innerhalb des Helferteams unterschiedlichen Alters finden darüber hinaus regelmäßig Treffen statt: "So können sich alle über ihre Erfahrungen austauschen, sich Tipps geben, Hilfestellungen für Situationen oder Probleme leisten, wenn jemand einmal Schwierigkeiten hat", sagt Patricia Schaidhammer weiter. Besonders deshalb finden genauso regelmäßig Schulungen oder Kurse statt. Man wolle die Ehrenamtlichen von Vereinsseite aus sensibilisieren oder ihnen einfach ein paar Hilfestellungen mit auf den Weg geben.

Seit über zehn Jahren setzt man sich in Wiesloch bereits für das Glück und das Wohl der etwas älteren Bürgerinnen und Bürger ein. Doch in Wahrheit profitieren nicht nur diejenigen, die das Angebot nutzen – sondern auch diejenigen, die es umsetzen, also die Ehrenamtlichen. "Nicht nur die Menschen, die den Zeitwunsch haben, sondern auch die Zeitschenker finden es schön.

Beide Seiten profitieren davon – es werden also gleichzeitig mehrere Menschen auf einmal glücklich gemacht. Was will man mehr?", sagt Schaidhammer. "Man ist auch dann nicht allein, wenn man sich selbst für andere einsetzt, wenn man etwas Sinnvolles tut, helfen möchte." Das mache glücklich – beide Seiten.

Passen müsse es daher zwischenmenschlich. Erst werde sich vor Ort, also bei der Person, die einen Zeitwunsch äußert, ein Bild gemacht, die Lebenssituation betrachtet. Anschließend wird ein passender Zeitschenker gesucht, die beiden werden einander vorgestellt, die Kontaktdaten ausgetauscht. "Zukünftige Treffen und Termine machen die beiden dann untereinander selbstständig aus", erklärt Schaidhammer.

Die Vorsitzende des Wieslocher Projekts "Zeitgeschenk" macht allerdings auch deutlich, wie viel Mut es überhaupt brauche, sich einzugestehen, dass man sozusagen in Not sei: "Keiner will einsam sein, aber ebenso ungern gibt man – auch vor sich selbst – zu, dass man sich nach sozialen Kontakten und Gesellschaft sehnt. Die wahre Hürde, bei uns anzurufen oder sich direkt persönlich vorzustellen, ist leider heutzutage in den Köpfen der Menschen noch viel zu groß", sagt Schaidhammer.

Manche Personen, die mittlerweile das Angebot in Anspruch nehmen, hatten sich ursprünglich eigenständig bei der Bürgerstiftung gemeldet, bei anderen wiederum haben es Angehörige oder die Pflegeheime übernommen. Um Ängste und Bedenken in Zukunft zu minieren, hat Schaidhammer nur einen kleinen Wunsch: Dass das Thema Einsamkeit in der Gesellschaft weniger tabuisiert wird. Und dass jeder in seinem Bekanntenkreis auf die vielen Angebote hinweist – "und vielleicht selbst auch einfach ein bisschen mehr für andere Leute da ist. "Denn von Einsamkeit betroffenen sind sowohl junge als auch ältere Menschen."

In Walldorf starteten 2008 bereits erste Überlegungen dazu, wie man es schaffen könnte, dass Menschen – hier allerdings explizit Seniorinnen und Senioren – sich weniger einsam oder allein fühlen. Sie sollten unter anderem dabei unterstützt werden, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen zu können, erinnert sich Birgit Burger-Feßenbecker zurück.

"Oft scheitert es an kleineren Hürden bei alltäglichen Aufgaben im Haushalt, etwa am Tauschen einer Glühbirne oder daran, dass man einfach nicht mehr fit genug ist, den Rasen zu mähen oder Blumenkästen zu bepflanzen". Die Betroffenen müssten dann perspektivisch in ein Pflegeheim ziehen, obwohl sie sich selbst sonst noch komplett selbst versorgen könnten, sagt die Vereinsvorsitzende der Generationenbrücke Walldorf.

Bei solch kleinen Haushaltsangelegenheiten kämen dann die Ehrenamtlichen zum Einsatz, sagt Burger-Feßenbecker weiter. Sie erledigen die kleinen Handgriffe oder Besorgungen, etwa den Gang zum Supermarkt oder zur Apotheke – oder leisten einfach Gesellschaft. "Besonders gefragt sind verschiedene Kaffee-Treffen", lacht sie. "Manche Senioren treffen sich mit anderen gerne in einem Café in der Walldorfer Innenstadt und kommen dort nur mit Hilfe des Walldorfer Einkaufsbusses hin. Besonders beliebt sind zudem die Veranstaltungen ,Kaffee-Klatsch’ oder das ,Fröhliche Frühstück’", sagt sie weiter und ergänzt: "Das ist natürlich kostenlos."

Ebenfalls gut angenommen werde die Handy- und Computersprechstunde. "Dort geben unsere Freiwilligen Tipps, wie der Umgang mit den Geräten leichter wird oder generell überhaupt erfolgt." Bei weniger gut tragbaren Gerätschaften, etwa einem Computer, kämen die Experten aber auch Zuhause vorbei, um das Problem zu lösen.

Mittlerweile erhöhe sich nach der Pandemie wieder die Anzahl an Stunden, die die Ehrenamtlichen in der Astorstadt für ihre älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger leisten können: "2019 waren es fast 3000 aktive Stunden, letztes Jahr immerhin schon wieder mehr als 1800", so die Vorsitzende stolz. Das liege daran, dass die Angebote nach Corona wieder mehr genutzt würden und viele Menschen überhaupt bereit sind, zu helfen.

Das Miteinander fördern: Das St. Leon-Roter Mehrgenerationenwohnen will Familien, Alleinstehenden, Senioren und Menschen mit Behinderung ein neues Zuhause geben. Foto: Pfeifer

Um allerdings jederzeit einen helfenden Ansprechpartner vor Ort zu haben, wurde in der Nachbargemeinde St. Leon-Rot ein gemeinschaftliches Projekt gestartet, das sich derzeit noch in der Bauphase befindet. Das Mehrgenerationenwohnen soll ein gemeinschaftliches Miteinander fördern: "Die Bewohnerinnen und Bewohner sollen junge Familien, Alleinstehende, aber auch Senioren oder Menschen mit Behinderung sein. Dann kann jeder jedem helfen, es ist immer jemand da. So muss nicht extra ein Fahrdienst kommen, der die kleineren Arbeiten erledigt oder Gesellschaft leistet", so Ulrike Freiseis, Vorsitzende des Vereins Smile und Mitinitiatorin des auch von der Gemeinde unterstützten Projekts.

Eine Seniorin oder ein Senior könne mal kurzfristig auf das Nachbarkind aufpassen, weil dieses vielleicht früher von der Schule komme, aber die Eltern noch nicht Zuhause sind: "Wie eine Art Ersatz-Oma. Oder man leiht sich gegenseitig mal kurz die Bohrmaschine aus", sagt sie. Fest steht, "es ist immer jemand für den anderen da".

Gleichzeitig entstehe dringend benötigter Wohnraum: "Besonders älteren Menschen, denen das eigene Haus mittlerweile vielleicht zu groß wurde, weil die Kinder und Enkelkinder bereits ausgezogen sind, können sich dort niederlassen – in Gesellschaft und zu günstigeren Wohnbedingungen. So hätten alle etwas davon."

Info: In Wiesloch ist ehrenamtliches Engagement bei der Bürgerstiftung möglich, Infos online unter www.buergerstiftung-wiesloch.de sowie Telefon 06222/ 3045922. Für das Wohnprojekt in St. Leon-Rot steht die E-Mail-Adresse info@mehrwertwohnen-slr.de sowie die Internetseite www.mehrwertwohnen-slr.de zur Verfügung. Die Walldorfer Generationenbrücke ist im Internet www.generationenbruecke-walldorf.de, telefonisch 06227.819003 und per E-Mail info@generationenbruecke-walldorf.de erreichbar.