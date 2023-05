Region Wiesloch. (kbw) Zum wiederholten Mal fallenBusfahrer und Eisenbahner in der Region Wiesloch Busse und Bahnen in der Region Wiesloch aus: Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft für Donnerstag, 4. Mai, ihre Mitglieder bei der Südwestdeutschen Landesverkehrs-Gesellschaft (SWEG) und bei der SWEG Schienenwege erneut zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Es sei deshalb in weiten Teilen des Verkehrsgebiets der SWEG mit Fahrtausfällen sowohl im Bus als auch im Bahnverkehr der SWEG zu rechnen, kündigt der Verkehrsbetrieb an. Dies könne auch Schulbusse betreffen.

Wie ein SWEG-Sprecher auf RNZ-Nachfrage bestätigte, werden voraussichtlich folgende Buslinien in der Region betroffen sein:

> 701 (zwischen Bahnhof Wiesloch-Walldorf und Rauenberg),

> 702 (BahnhofWiesloch-Walldorf – Bahnhof Rot-Malsch),

> 703 (Wiesloch-Walldorf – Waldangelbach),

> 705 (St. Leon-Rot – Östringen),

> 706 (Ikea Walldorf – Wiesloch Zentrum),

> 707 (SAP Walldorf – Schatthausen),

> 708 (Walldorf Schwimmbad – Wiesloch Zentrum),

> 709 (Wiesloch PZN – Frauenweiler),

> 792 (Tairnbach – Östringen),

> 793 (Schulverkehr Wiesloch Schillerschule und Merianschule),

> 794 (Mauer – Schatthausen) und

> 799 (Walldorf – Sinsheim).