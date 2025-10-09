Dem nächsten Gotteshaus schlägt die letzte Stunde
Die Entweihungsfeier in Mückenlochs katholischer Kirche Sankt Cyriakus findet am Sonntag statt. Die Abschlussandacht ist dann in Dilsberg.
Von Felix Hüll
Neckargemünd-Mückenloch. Als zweite katholische Kirche in diesem Jahr in der Noch-Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz wird am kommenden Sonntag Sankt Cyriakus Mückenloch als Gotteshaus aufgegeben. Zuvor war dies bereits am 20. Juli mit St. Michael Gaiberg geschehen.
Der sogenannte Profanierungsgottesdienst für St. Cyriakus beginnt um 17 Uhr. Im Anschluss an