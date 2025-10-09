Donnerstag, 09. Oktober 2025

Plus Region Heidelberg/Neckargemünd

Dem nächsten Gotteshaus schlägt die letzte Stunde

Die Entweihungsfeier in Mückenlochs katholischer Kirche Sankt Cyriakus findet am Sonntag statt. Die Abschlussandacht ist dann in Dilsberg.

09.10.2025 UPDATE: 09.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten
Nach der Entweihung will sich die katholische Kirche von Gebäude und Pfarrsaal trennen. Foto: Alex

Von Felix Hüll

Neckargemünd-Mückenloch. Als zweite katholische Kirche in diesem Jahr in der Noch-Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz wird am kommenden Sonntag Sankt Cyriakus Mückenloch als Gotteshaus aufgegeben. Zuvor war dies bereits am 20. Juli mit St. Michael Gaiberg geschehen.

Der sogenannte Profanierungsgottesdienst für St. Cyriakus beginnt um 17 Uhr. Im Anschluss an

