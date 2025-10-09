Von Felix Hüll

Neckargemünd-Mückenloch. Als zweite katholische Kirche in diesem Jahr in der Noch-Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz wird am kommenden Sonntag Sankt Cyriakus Mückenloch als Gotteshaus aufgegeben. Zuvor war dies bereits am 20. Juli mit St. Michael Gaiberg geschehen.

Der sogenannte Profanierungsgottesdienst für St. Cyriakus beginnt um 17 Uhr. Im Anschluss an