Leimen. (agdo) Wären Sie angesichts der Proteste bereit, zugunsten der Landwirte mehr für Lebensmittel auszugeben? Das wollte die RNZ in Leimen wissen.

> Katrin Winkler (24), Studentin, Heidelberg: Schwierige Frage. Prinzipiell würde ich "ja" sagen, allerdings hat man selbst auch nicht unbedingt viel Geld, um es auszugeben. Die Lebenskosten steigen, alles wird teurer und nicht jeder kann es sich leisten teurere Produkte zu erwerben.

> Kristina Funkert (38), Tagesmutter, Leimen: Prinzipiell finde ich die Proteste der Bauern gut und beziehe schon lange etwas teurere Produkte vom Wochenmarkt. Damit unterstützt man die regionalen Betriebe und somit auch Landwirte in der Region und darüber hinaus.

> Heidi Jaiser (67), Industriekauffrau, Leimen: Auf jeden Fall – aber nur wenn die Bauern bereit sind, etwa ökologische Landwirtschaft zu betreiben und die Natur somit zu schützen. Oder entsprechende Düngemittel oder weniger Dünger einsetzen. Dann würde ich mehr zahlen.

> Michael Ullrich (63), Stadtsprecher, Leimen: Wenn es um das Wesentliche geht, um Essen und somit auch um die eigene Gesundheit, dafür haben viele kein Geld übrig. Schade. Natürlich gebe ich mehr Geld zugunsten der Landwirte und somit für den Erhalt von Betrieben in der Region aus.

> Hans Hammer (69), Feinmechanikermeister, Leimen: Ja, ich bin trotz Inflation bereit, mehr Geld zugunsten der Landwirte auszugeben. Wenn es mal keine Landwirte in der Region oder Deutschland gibt – was dann? Schon jetzt werden viele Lebensmittel aus dem Ausland mit langen Wegen bezogen.

> Irene Gottfried (71). Rentnerin, Leimen: Ich bin bereit, mehr Geld für die Landwirte auszugeben. Man möchte doch Lebensmittel aus dem eigenen Land. Die Landwirte arbeiten sehr hart und ihr Tag beginnt sehr früh, das sollte honoriert werden. Natürlich kann sich das nicht jeder leisten.

> Diana Siemes (47), Sozialarbeiterin, Sandhausen: Eigentlich schon. Die Arbeit der Landwirte ist unterbezahlt, sie arbeiten viel und hart. Regionale oder zumindest deutsche Betriebe sollte man unterstützen, daher bin ich trotz steigender Kosten bereit, mehr Geld auszugeben.

> Hartmut Hoog (80), Rentner, Leimen: Wenn es keine Landwirte mehr in Deutschland gibt, dann wird der Aufschrei groß sein. Daher unterstütze ich seit jeher, seit meiner Kindheit, die Landwirtschaft in der Region beziehungsweise zumindest in Deutschland.

> Katrin Fischbeck (56), Lehrerin, Leimen: Auf jeden Fall bin ich bereit, mehr zu bezahlen! Beim Essen habe ich noch nie gespart und gute sowie gesunde Lebensmittel sind mir wichtig. Zudem unterstütze ich somit regionale oder in Deutschland existierende Betriebe.