Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Überall in der Region tauchen sie derzeit auf – meist an Balkonen, manchmal aber auch auf Garagen oder an Hauswänden: Stecker-Solaranlagen. Sie bieten eine einfache Möglichkeit, selbst Strom zu erzeugen. Viele Städte und Gemeinden fördern die Anschaffung. Doch werden die Programme überhaupt in Anspruch genommen? Die RNZ hat in den Kommunen rund um Heidelberg nachgefragt.

> In Bammental hat die Gemeinde mit einem Förderprogramm für Stecker-Solaranlagen einen Anreiz zur Anschaffung von Balkonkraftwerken geschaffen. Dieses gilt für Anlagen, die zwischen dem 1. Januar und dem 31. Oktober gekauft wurden beziehungsweise werden. Es stehen 3000 Euro zur Verfügung, was für zehn Anlagen à 300 Euro ausreicht.

Bis zuletzt war der Fördertopf noch nicht ausgeschöpft. "Wir gehen davon aus, dass das Förderprogramm vollständig in Anspruch genommen wird und hierdurch ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden kann", betont Hauptamtsleiter Christian Herrn.

> In Dossenheim sind bisher mehr als 40 Balkonkraftwerke installiert und auch schon in Betrieb. Die Gemeinde fördert deren Anschaffung bereits seit Januar 2022 mit einer Pauschale in Höhe von 150 Euro. Und derzeit gibt es auch keine Planungen, die Maßnahme wieder zu beenden. "Durch die Förderung von privaten Photovoltaikanlagen und Stecker-Solar-Geräten für Wohngebäude verspricht sich die Gemeinde einen Anstieg des Photovoltaik-Zubaus im Wohnungsbereich", so Rathaussprecherin Anne Stegmüller.

"Weiter trägt die Förderung dazu bei, den regionalen Klimaschutz voranzutreiben und Anschaffungsanreize zu geben." Im Haushaltsjahr 2023 stehen insgesamt 50 000 Euro zur Verfügung. Hierüber werden jedoch nicht nur Solar-Balkonkraftwerke gefördert, sondern auch Photovoltaikanlagen für Wohngebäude auf Dächern. In diesem Jahr wurden bisher 21 Anträge gestellt. "Die Gemeinde Dossenheim verzeichnet eine sehr positive Entwicklung", so Stegmüller.

"Die Antragszahlen steigen kontinuierlich und zeigen, dass die Bürgerinnen und Bürger aktiv handeln." Bürgermeister David Faulhaber ergänzt: "Das Bewusstsein für Klimaschutz und die damit einhergehende Energiewende ist so groß wie nie. Diese Entwicklung müssen wir fördern und bestmöglich unterstützen."

> In Eppelheim fördert die Stadt seit Juni die Anschaffung von Balkonkraftwerken. Hierfür stehen rund 10.000 Euro zur Verfügung. Bis zuletzt waren 19 Anträge eingegangen. Die Anlagen seien eine Möglichkeit zur Nutzung erneuerbarer Energien. "Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger unterstützen, sie zu nutzen", so Stadtsprecherin Annette Zietsch. Die Förderung sei hierzu ein guter Weg.

> In Gaiberg fördert die Gemeinde 20 Balkonanlagen mit jeweils 150 Euro. Förderanträge können seit Juni gestellt werden. Das Programm läuft erst einmal bis Ende des Jahres. Bis zuletzt war nur ein Antrag eingegangen. "In Gaiberg gibt es schon sehr viele Photovoltaikanlagen, wir sind deshalb auch zufrieden", so Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel. "In den kommenden Jahren werden es sicherlich noch mehr."

> In Heiligkreuzsteinach fördert die Gemeinde keine Stecker-Solaranlagen. "Es gab bisher keine Bürgeranfragen für kleine Balkonkraftwerke, sicher weil die Anschaffungskosten überschaubar sind", so Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl.

> In Leimen fördert die Stadt seit dem 3. März 2023 den Kauf von Stecker-Solaranlagen. Die Höhe der Förderung beträgt 150 Euro pro Anlage. Die Stadt hat 75.000 Euro in der Haushaltsplanung für diese Förderung bereitgestellt, sodass maximal 500 Anlagen bezuschusst werden können. Bis zuletzt waren etwa 70 Förderanträge eingegangen.

"Mithilfe der Förderung bietet die Stadt Leimen ein Inzentiv für eine private Investition im Bereich Klimaschutz und die Bürger freuen sich über den Mehrwert eines Balkonkraftwerks", betont Stadtsprecher Michael Ullrich. "Dementsprechend wird es seitens der Kommune als kleiner Schritt Richtung nachhaltigere Stadtentwicklung angesehen und dabei ein Mehrwert generiert."

> In Lobbach berichtet Bürgermeister Edgar Knecht, dass eine Förderung bereits Thema im Gemeinderat war. "Wir haben den Solarpark Lobbach 1 und sind dabei, mit Partnern einen Solarpark Lobbach 2 zu projektieren", erklärt Knecht. "Hierzu wollen wir unsere finanziellen Mittel einsetzen." Der Erlös aus dem Solarpark komme schließlich allen Bürgern zugute, weil er den Haushalt der Gemeinde entlastet.

"Jede Kommune muss für sich den richtigen Weg bei alternativen Energien finden", meint der Bürgermeister. "Wir haben 2013 den Solarpark Lobbach 1 in Betrieb genommen und sind damit sehr frühzeitig in die Produktion von grünem Strom gegangen." Damit sei man "mehr als zufrieden".

> In Mauer fördert die Gemeinde seit diesem Jahr Balkonkraftwerke. "Wir haben uns im Gemeinderat auf eine Fördersumme von insgesamt 2000 Euro geeinigt, wobei die Einzelsumme einer Förderung 100 Euro beträgt", berichtet Bürgermeister John Ehret. Tatsächlich sind auch bereits 20 Anträge eingegangen, die alle gefördert wurden. Als Reaktion hat die Gemeinde die Fortführung des Fördertopfes beschlossen und fördert weitere zehn Kraftwerke – mit zehn Prozent der Anschaffungskosten gedeckelt auf höchstens 100 Euro.

> In Meckesheim wurden bereits 13 Balkonkraftwerke installiert. Die Gemeinde fördert deren Anschaffung seit März und bis Ende des Jahres mit 100 Euro pro Anlage. Der Gemeinderat hat hierfür 5000 Euro bereitgestellt. Somit können 50 Anlagen gefördert werden. Bisher sind Anträge für 35 Anlagen eingegangen. "Ausgangsbasis war ein SPD-Antrag, welcher einstimmig Anklang fand", berichtet Bürgermeister Maik Brandt. "Wir wollen es aber nicht bei dieser eher symbolischen Geste belassen, sondern im Bereich Klimaschutz weiter voranschreiten."

Die Gemeinde werde sich auch mit dem Thema Freiflächen-Photovoltaik- Anlagen auseinandersetzen. "Wir freuen uns, hier im Rahmen der eigenständigen kommunalen Selbstverwaltung einen weiteren Anreiz geschaffen zu haben", so Brandt über das Förderprogramm. "Die Werbung für die Förderung läuft weiterhin und wir hoffen diese voll ausschöpfen zu können."

> In Neckargemünd wurden über das Förderprogramm der Stadt bereits zehn Anträge bewilligt. Davon wurden bis zuletzt bereits zwei Anlagen installiert. Eingegangen sind jedoch schon über 50 Anträge. Die Stadt fördert die Anschaffung seit dem 1. Mai 2023. Das Förderprogramm läuft bis Ende des Jahres beziehungsweise bis die Fördermittel aufgebraucht sind. Es stehen 15.000 Euro zur Verfügung.

Die maximale Fördersumme beträgt 150 Euro, sodass 100 Anlagen gefördert werden können. "Positiv fällt auf, dass das Interesse an der Förderung sehr groß ist", berichtet Stadtsprecherin Nadine Thiele. "Wie viele Balkonkraftwerke dann tatsächlich durch die Förderung installiert werden, kann noch nicht abgesehen werden."

> In Nußloch hat die Gemeinde seit dem Beginn der Förderung im vergangenen Dezember 55 Balkonkraftwerke bezuschusst mit 150 bis 200 Euro in Abhängigkeit von der Leistung der Anlage. Eingegangen sind noch zehn Anträge mehr. Ursprünglich standen 10.000 Euro zur Verfügung, der Gemeinderat hat aufgrund der hohen Nachfrage im März der Bereitstellung weiterer 10.000 Euro zugestimmt. Mit diesem Geld können je nach Anlagenleistung 100 bis 133 Anlagen gefördert werden.

"Die Gemeinde Nußloch hält die Energiewende für eine der aktuell wichtigsten und größten Herausforderungen und möchte den Photovoltaik-Zubau vor Ort so gut es geht beschleunigen", erklärt Klimaschutzmanager Erik Lang. "Balkonkraftwerke stellen auch für Nicht-Hauseigentümer eine Möglichkeit dar, sich vergleichsweise kostengünstig an dieser zu beteiligen und die eigenen Energiekosten zu senken." Die Gemeinde möchte dies unterstützen, freue sich über die hohe Nachfrage und wünsche sich eine flächendeckende Verbreitung der Anlagen.

> In Sandhausen wurden seit dem Start des Förderprogramms zur Anschaffung von Balkonsolaranlagen Anfang April bereits 88 Anlagen installiert. Es könnten jedoch noch mehr sein, da nicht jede Anlage gefördert wurde. Bürger können pauschal 200 Euro pro Anlage und Haushalt erhalten.

Insgesamt sind bisher 127 Förderanträge gestellt worden. Seit Juli werden auch größere Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher gefördert, weshalb die Gemeinde den Fördertopf auf 100.000 Euro aufgestockt hat. "Photovoltaikanlagen haben eine große Bedeutung in der Erzeugung erneuerbarer Energien und leisten gleichzeitig einen Beitrag zum Senken der Energiekosten eines Haushaltes", erklärt Gemeindesprecher Jochen Denker. Die Gemeinde wolle die Bürger ermutigen, aktiv einen Beitrag gegen den Klimawandel zu leisten.

"Die Klimaschutzoffensive unserer Hopfengemeinde wirkt", so Bürgermeister Hakan Günes. "Wir sind sehr zufrieden, dass das Förderprogramm für Solaranlagen so gut angenommen wird und hoffen, dass weitere Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeiten nutzen, die ihnen die Gemeinde im Rahmen ihrer Förderprogramme bietet."

> In Schönau hat die Stadt kein Fördermodell aufgelegt und bisher auch keines geplant, erklärt Bürgermeister Matthias Frick. Es habe hierzu bisher eine Anfrage aus der Bevölkerung gegeben. Frick verweist auf den seit vielen Jahren bestehenden "Arbeitskreis Photovoltaik" in Schönau und anderen Gemeinden im Steinachtal, der auf Betreiben des BUND Steinachtal ins Leben gerufen worden sei. Dieser biete einen regelmäßigen Stammtisch für Interessenten an. "Hier werden konkrete Hilfen in Form von Rechenmodellen zu Dachflächen-Anlagen angeboten oder einfach schlicht Erfahrungen ausgetauscht", so der Rathauschef.

"Der Ausbau von Dachflächen-Anlagen wird auch durch die Kliba regelmäßig als Beratungsangebot im Rathaus angeboten." Ebenso habe ein Gewerbetreibender Photovoltaik in großem Umfang eingesetzt und sei damit ein echter Treiber dieser Technologie, was viele Private kopiert hätten. "Auch wir als Stadtverwaltung rüsten kontinuierlich Dachflächen mit Photovoltaik aus, so auf der kompletten Fläche auf der Grundschule in Altneudorf." Inwiefern im kommenden Jahr Haushaltsmittel für Balkonkraftwerke analog zu anderen Kommunen bereitgestellt werden, werde in den Herbstberatungen besprochen.

> In Spechbach erklärt Bürgermeister Werner Braun, dass eine Förderung von solchen Anlagen durch die Gemeinde "aktuell nicht vorgesehen" ist.

> In Wiesenbach gibt es keine Förderung durch die Kommune. "Die Gemeinde Wiesenbach stattet die Dächer kommunaler Gebäude im Rahmen der Solar-Initiative sukzessive mit Solaranlagen aus und es gibt entsprechende Beratungsangebote für Bürger", erklärt Haupt- und Bauamtsleiter Markus Kustocz. "Balkonkraftwerke sind bisher auf Verwaltungs- und politischer Ebene noch nicht thematisiert worden."

Angesichts der Verfügbarkeit und entsprechend günstigen Angeboten bei Discountern sei eine kommunale Förderung vermutlich auch kein ausschlaggebender Anreiz für die Beschaffung, meint Kustocz.

> In Wilhelmsfeld hat Bürgermeister Tobias Dangel schon einige Anlagen an Häusern gesehen, wie er erzählt. Dies sei sehr begrüßenswert. Die Gemeinde fördere die Anschaffung solcher Anlagen derzeit aber nicht. "Der Grund hierfür besteht darin, dass die Haushaltsituation mit Blick auf all die anderen Aufgaben, die die Gemeinde prioritär zu erfüllen hat, eine solche Förderung leider nicht zulässt", so Dangel.

"Die Gemeinde hält es für eine sehr positive Entwicklung, dass Privatleute auch ohne kommunale Förderung Initiative ergreifen und einen Beitrag zur Energiegewinnung aus regenerativen Quellen leisten." Balkonkraftwerke könnten ein Baustein bei der Energiewende sein – zumal wenn sich die Investition für den Einzelnen auch wirtschaftlich lohne.