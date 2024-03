Region Heidelberg. (luw) Die bundesweite Flut an Demonstrationen gegen rechts und für Vielfalt "schwappte" in den ersten Wochen dieses Jahres auch ins Heidelberger Umland. In Wiesenbach waren gar an sechs aufeinander folgenden Montagen stets zwischen 120 und 250 Menschen zusammenkommen, was wohl auch andernorts die Motivation zum Demonstrieren steigerte.

In Leimen hat ein neu gegründetes Bündnis nun eine erste Demonstration für diesen Sonntag unter dem Motto "Leimen bleibt bunt" angekündigt. Geht es mit diesem Engagement auch weiter – oder ebbt die "Demo-Welle" schlagartig wieder ab? Die RNZ hat dazu bei den jeweiligen Organisatoren nachgefragt.

> In Eppelheim kamen Anfang Februar geschätzte 500 Menschen auf den Vorplatz der Christkönigkirche zum Start eines Demonstrationszuges in Richtung Rudolf-Wild-Halle. Dazu hatte der in der Flüchtlingshilfe aktive Walter Läßle als Privatperson aufgerufen. "Das war relativ kurzfristig – ich habe das montags angemeldet und samstags war die Demonstration", sagt der 73-Jährige: "Dafür waren 500 Teilnehmer wirklich toll." Über weitere Aktionen habe er sich noch keine Gedanken gemacht, stellt aber klar: "Es wäre sinnvoll, das in irgendeiner Form weiterzuführen."

Im Rahmen der Kundgebung habe er seine "erste politische Rede" gehalten, erzählt Läßle: "Ich hatte den Eindruck, dass die Leute da mit Herz dabei waren – auch weil da eben kein Politiker vorne stand, der ja doch öfter das Gleiche erzählt, sondern eben ein privater Redner."

Da aber die Organisation einer solchen Veranstaltung als einzelne Person durchaus anstrengend sei, würde er es begrüßen, wenn künftige Aktionen auf breiterer Basis mehrerer Gruppierungen stattfinden würden – was die Redebeiträge angeht, spricht er sich indes weiter auch für "Privatmenschen" aus.

Just zu Beginn dieser Woche hat die zivilgesellschaftliche Eppelheimer Initiative "AG Miteinander in Vielfalt und Respekt" ein Programm anlässlich der Internationalen Woche gegen Rassismus angekündigt, das am 13. März starten soll: Geplant sind im Haus der Begegnungen mehrere Veranstaltungen wie eine Gesprächsrunde und ein Erzählcafé zum Thema.

> In Leimen findet bekanntlich eine erste Demonstration an diesem Sonntag, 10. März, statt. Anfang Februar hatte sich aus dem Verein "Leimen ist bunt" heraus ein "Bündnis für Demokratie, Menschenrechte und Vielfalt" gegründet, das nun auch diese Demo organisiert. Eva Neuschäfer ist ein Mitglied des Bündnisrats und versichert: "Wir möchten dieses Engagement verstetigen."

Man gewinne schrittweise mehr Bündnispartner und wolle "möglichst viele Player im Boot" haben: "So wollen wir eine Basis schaffen, um über Jahre beim Thema Demokratie aktiv zu bleiben." Wichtig ist Schäfer: "Wir sind kein Bündnis gegen, sondern für etwas." Bei dessen Gründung habe es mehrere Arbeitsgruppen gegeben, wovon sich eine auch um weitere Veranstaltungen gekümmert habe.

"Da sind schon tolle Ideen dabei, zum Beispiel Lesungsabende mit Büchern im weitesten Sinne zum Thema Demokratie oder ein Diskussionsabend", sagt Schäfer und ergänzt: "Wir wollen uns nicht nach einer Demo auf die Schultern klopfen, sondern weitermachen – vielleicht braucht es auch mal Leute, die sich auf den Marktplatz zur AfD an den Stand stellen und andere Positionen anbieten..."

> In Mauer fanden im Januar und Februar bereits zwei Demonstrationen mit jeweils über 200 Teilnehmern am Rathaus statt. Heiko Braun, einer der beiden SPD-Ortsvereinsvorsitzenden der Elsenztalgemeinde, war Organisator und kündigt bereits an: "Entweder vor oder nach den Osterferien werden wir eine weitere Demonstration organisieren."

Der Aufwand dabei sei aber nicht zu unterschätzen, zumal: "Wir wollten nicht jede Woche demonstrieren, damit sich das nicht zu schnell abnutzt." Für ein nächstes Mal habe man außerdem schon darüber nachgedacht, einen "Sternmarsch" zu veranstalten, der die Teilnehmer aus verschiedenen Richtungen kommend am Rathaus zusammenführt.

> In Neckarsteinach demonstrierten Mitte Februar rund 400 Menschen für Demokratie und gegen rechts. "Wir wollen weitermachen", erklärt Organisatorin und SPD-Stadtverordnete Marlene Pfeifer. Damals hätten sich bereits 15 Institutionen in Form von Kirchengemeinden, Parteien und Vereinen hinter das Vorhaben gestellt – inzwischen seien es 18.

"Es laufen schon Gespräche, um weitere Aktionen auf die Beine zu stellen", sagt Pfeifer. So sei etwa eine Lesung geplant, auch könne man sich im Vorfeld der Europawahl im Juni dazu passende Veranstaltungen vorstellen.

> In Wiesenbach fanden bisher die erste und – in der Folge auch – die meisten Demonstrationen des Heidelberger Umlands statt. Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Jürgen Berger hatte dazu aufgerufen und berichtet nun, dass teils bis zu 250 Menschen kamen. "Auch beim letzten Mal waren es noch 180, es ist also nicht eingebrochen", sagt er.

Bereits fix sei die nächste Demonstration am 25. März am Rathausplatz, die dann die erste nach gut einem Monat Pause sein soll. Auch für die Zukunft schwebt Berger ein Rhythmus von vier Wochen vor. "Es ist auf jeden Fall geplant, wachsam zu sein und sich nicht einlullen zu lassen", sagt er entschlossen und will etwaige Aktivitäten auch von der allgemeinen Stimmung beziehungsweise Nachrichtenlage abhängig machen: "Wir machen vielleicht auch mal spontan was, wenn die AfD oder Rechtsaußen weitere Dinge absondern."

Besonders freut sich Berger über die "breite Basis", auf der das Engagement gegen rechts in Wiesenbach inzwischen stehe: Die Kirchengemeinden hätten sich angeschlossen und bei den jüngsten Demonstrationen sei jede Altersgruppe vertreten gewesen. Dass den Menschen im Ort dieses Engagement wichtig ist, macht er ebenso zufrieden wie schmunzelnd auch daran fest: "Viele, die bei einigen Demo-Terminen andere Verpflichtungen hatten und nicht kommen konnten, haben sich dann bei mir entschuldigt..."