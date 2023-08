Die Einteilung in Ampelfarben beschäftigt aktuell die evangelischen Kirchengemeinden auch in der Region: Rot, Gelb und Grün kennzeichnen die Finanzierungsperspektiven und werden aktuell heiß diskutiert. So gelten als Gelb – noch nicht entschieden – die Kirchen von (v.l.) St. Ilgen, Waldhilsbach und Gaiberg. Fotos: Alex