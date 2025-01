Region Heidelberg. (luw) Aufgrund von Warnstreiks kommt es an diesem Freitag in der Region zu Einschränkungen im Busverkehr. Wie ein Sprecher der für "Busverkehr Rhein-Neckar" (BRN) zuständigen Deutschen Bahn am Donnerstag auf Nachfrage der RNZ mitteilte, sind im direkten Heidelberger Umland insbesondere Linien betroffen, die südlich von Heidelberg fahren.

Demnach ist mit Einschränkungen auf folgenden Linien zu rechnen: 719 bis 726, 749, 751 und 757 bis 759. Diese Busse sind etwa zwischen Heidelberg und St. Leon-Rot sowie in Nußloch, Wiesloch, Leimen samt Stadtteilen und Gaiberg unterwegs. Diese Linien würden von Subunternehmern beziehungsweise einer "Schwesterfirma" der BRN betrieben.

"Die BRN selbst ist nicht am Streik beteiligt", sagte der Bahnsprecher. So lasse sich auch nicht sagen, ob auf den genannten Linien gar kein Bus fahre – jedenfalls seien diese Linien von dem ganztägigen Warnstreik betroffen. Jan Bleckert, Verhandlungsführer für die Gewerkschaft Verdi, erläuterte, dass auch Busse der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) betroffen seien: Hier gehe es um jene Linien, die von Schwetzingen aus fahren.

Zu den Gründen für den Warnstreik teilte Verdi mit, dass "die erste Verhandlungsrunde am 18. Dezember für die rund 9000 Beschäftigten im privaten Omnibusgewerbe in Baden-Württemberg ohne Angebot der Arbeitgeber beendet wurde".

Mit dem nun angekündigten Warnstreik soll vor der Runde am 15. Januar "auf den Arbeitgeberverband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen (WBO) Druck aufgebaut werden, um zu einem zügigen Abschluss zu kommen". Verdi fordert unter anderem neun Prozent mehr Entgelt sowie 100 Euro mehr im Monat für die Auszubildenden bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die sogenannte Friedenspflicht war am 31. Dezember ausgelaufen.