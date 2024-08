Region Heidelberg. (ugw) Die Feuerwehren des Heidelberger Umlands hatten in den vergangenen Tagen einiges zu tun. Die RNZ fasst die Einsätze zusammen:

> Zu einem Scheunenbrand wurde die Feuerwehr Heiligkreuzsteinach am Donnerstagabend gerufen. Wie die Einsatzkräfte mitteilen, ging der Alarm gegen 18 Uhr ein. Vor Ort sei zwar Brandgeruch wahrnehmbar gewesen, ein weiteres Eingreifen der Wehr sei jedoch nicht nötig gewesen, heißt es weiter.

> Ein "verrauchter" Laborversuch hat am Donnerstagnachmittag Alarm bei der Feuerwehr Meckesheim ausgelöst. Diese berichtet, dass sie um 14.29 Uhr zu einem Maschinenbauunternehmen in der Industriestraße gerufen wurde. Ursache war ein ausgelöster Brandmelder: "Bei der Kontrolle der ausgelösten Melder stellten wir in einem Testraum eine Rauchentwicklung durch einen Versuch fest", heißt es im Einsatzbericht. "In Rücksprache mit dem Betreiber wurde der Raum durchgelüftet, Feuer gab es keines."

> Einen umgestürzten Baum hat die Feuerwehr Neckarsteinach am Mittwochabend aus dem Weg geräumt. Laut den Einsatzkräften ging der Alarm um 18.53 Uhr ein. Auf den Fahrradweg zwischen Schönau und Neckarsteinach war ein Baum gestürzt. Vor Ort wurde der Baum mittels Kettensäge entfernt und die Fahrbahn grob gereinigt", teilte die Wehr mit.

> Zur Unterstützung des Rettungsdiensts wurden die Feuerwehren Leimen und Gauangelloch am Mittwoch um 9.37 Uhr gerufen. In der Ochsenbacherstraße galt es einen Patienten aus dem Obergeschoss zu retten. Dabei kam die Leimener Drehleiter zum Einsatz, ehe die Person ins Krankenhaus gebracht wurde.