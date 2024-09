Region Heidelberg. (luw) Das "Super-Kerwe-Wochenende" steht an: Sieben Kerwen werden im Heidelberger Umland gefeiert. Vier von ihnen starten bereits am Freitag, 13. September:

> In Dossenheim beginnt das Programm der fünftägigen Kerwe am Freitag um 16 Uhr am Kronenburger Hof mit der Sportlerehrung für Kinder und Jugendliche sowie einer weiteren Ehrung für eine Jugendliche. Ab 18 Uhr treten "Dennis Nussbeutel & seine Musikanten" auf.

> In Heiligkreuzsteinach geht das viertägige Fest um 19 Uhr mit der Eröffnung und Ausgrabung der Kerwe samt Fassbieranstich los. Ab 19.30 Uhr tritt der "Musikverein Kreizstonisch" auf, und ab 21 Uhr wird zur "90er- bis 2010er-Party" mit "DJ M.T.S" eingeladen.

> In Meckesheim-Mönchzell steht die viertägige Kerwe unter dem Motto "Piraten". Los geht’s um 18 Uhr mit der Abholung und der Taufe der Kerweschlumpel vor der Lobbachhalle. Zudem finden die Fahnenweihe und der Fassbieranstich statt. Die Jagdhornbläser bringen eine lautstarke musikalische Unterstützung mit ein und danach öffnet die Bar mit Musik von "DJ SEBX".

> In Neckargemünd-Kleingemünd beginnt die dreitägige Kerwe-Gaudi in der Bergstraße ab 19.30 Uhr mit der Einborschtung der neuen Kerweburschen. Ab 20 Uhr gibt es dann Livemusik mit Partykanone "Hanni" in der Kleingemünder Kerwescheuer.