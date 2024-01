Region Heidelberg. (luw) Viele Kommunen verbieten die Verwendung "abtauender Mittel" beim Streuen gegen Schnee und Eis. Schon beim "Wintereinbruch" am Montag hatte das auch in der Region einige Bürger überrascht.

Andere wiederum erzählten offen, dass sie das in der Streupflicht-Satzung festgehaltene Verbot ignorieren würden. Wie halten es die kommunalen Verwaltungen mit der Kontrolle zur Einhaltung des "Salz-Verbots" und wie wird dessen Missachtung sanktioniert? Dazu hat die RNZ in Rathäusern rund um Heidelberg nachgefragt.

Ja, der Gemeindevollzugsdienst habe schon kontrolliert, ob Bürger Streusalz einsetzen, berichtet etwa Mareike de Raaf, Sprecherin der Gemeindeverwaltung Dossenheim. "Genaue Fallzahlen stehen uns leider nicht zur Verfügung, da in erster Linie betroffene Grundstücksnutzer informiert werden", erklärt sie weiter. Und sie nennt eine Ausnahme: "An Steillagen ist ein Gemisch von Salz und abstumpfendem Material zulässig." Aus Sicherheitsgründen werde in diesen Gebieten das Verbot "nicht zu streng" ausgelegt.

Auf die Frage nach den Konsequenzen für eine Missachtung des Verbots antwortet de Raaf: "Hier erfolgt eine fallabhängige Entscheidung, da ja wie erwähnt in Steillagen Salz anteilig erlaubt ist." So lasse sich hier auch keine pauschale Bußgeldhöhe oder ähnliches nennen, sagt die Sprecherin: Diese hänge vom "Einzelsachverhalt" ab.

Und weiter: "Es wird auf die Grundstücksnutzer vor Ort zugegangen, und die Regelungen werden kommuniziert. Das hilft in der Regel." Dabei informiere die Verwaltung auf mehreren Kanälen über die Inhalte ihrer Streupflichtsatzung.

In Eppelheim weist Stadtsprecherin Anette Zietsch darauf hin, dass hier "in Ausnahmen bei Eisglätte Streusalz in Maßen verwendet werden darf, sofern nicht Bäume und Büsche gefährdet werden". Bisher sei die Regelung aber nicht kontrolliert worden. Als Konsequenz könne aber allgemein ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden.

In der Eppelheimer Satzung wird eine recht große Reichweite einer möglichen Geldbuße genannt: In Paragraf 8 heißt es, dass diese zwischen fünf und 500 Euro liegen kann. Bei "fahrlässigen Zuwiderhandlungen" kann demnach eine entsprechende Ordnungswidrigkeit mit höchstens 250 Euro Bußgeld geahndet werden. Zu Sanktionen sei es in den vergangenen Jahren aber nicht gekommen, so Zietsch.

Der Leimener Ordnungsamtsleiter Frank Kucs erklärte wie berichtet, dass man hier nicht gezielt kontrolliere, ob Streusalz verwendet werde. Bei festgestellten Missachtungen suche man in der Regel zuerst das Gespräch, ehe man gleich ein Bußgeld verhängt. Ähnlich sieht es in Neckargemünd aus: "Anzeigen oder Hinweisen aus der Bevölkerung geht das Ordnungsamt nach und sucht das Gespräch", sagt Stadtsprecherin Nadine Thiele.