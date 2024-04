Region Heidelberg. (luw) Der sogenannte Wonnemonat beginnt mit einem Feiertag. Und so wird auch die traditionelle Walpurgisnacht am Abend zuvor ausgiebig gefeiert. Die RNZ fasst – soweit bekannt – zusammen, was rund um Heidelberg am Dienstag und Mittwoch, 30. April und 1. Mai, geboten ist.

Dossenheim

> "Mit Musik in den Mai" heißt es am Dienstag ab 20 Uhr in der Museumsscheuer. Auf Einladung des Vereins zur Pflege der Live-Musik treten "Gonzo’s Jam Acoustic Trio" auf. Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Eine Kartenreservierung im Internet unter www.livemusik-dossenheim.de wird empfohlen.

> Zur Orgelfahrt nach Darmstadt und Nieder-Ramstadt lädt der Orgel-Förderverein der Pfarrei St. Pankratius am Mittwoch ein. Treffpunkt und Abfahrt ist um 14.30 Uhr an der katholischen St. Pankratius-Kirche. Besichtigt werden die "große Winterhalter-Orgel" von 2005 und die "historische Schäfer-Orgel" von 1723.

> Maifest feiert der Angelsportverein (ASV) am Mittwoch auf seinem Vereinsgelände. Per E-Mail an bestellung@asv-dossenheim.de vorbestellte geräucherte Forellen können ab 11.30 Uhr abgeholt werden. Ferner gibt es Gegrilltes und kühle Getränke.

> Zum Hoffest lädt der Schröderhof am Mittwoch ab 10 Uhr ein. "Im Dossenwald 3" erwarten die Besucher Ponyreiten, Kinderschminken und Kutschrundfahrten. Bei schlechtem Wetter findet das Fest in der Reithalle statt.

Eppelheim

> Zum Schlachtfest lädt die DJK am Mittwoch ein. Auf dem DJK-Sportgelände gibt es ab 11 Uhr unter anderem Schlachtplatte, Wellfleisch, gekochte Knöchel und Gegrilltes.

Gaiberg

> Maibaumfest wird am Dienstag ab 16.30 Uhr in der Ortsmitte und im Rathaushof gefeiert. Auf Einladung der Kerweborscht gibt es ein Programm für Kinder, Verpflegung, und ab 17 Uhr wird unter musikalischer Begleitung der Maibaum aufgestellt. Zudem gibt’s ab 18 Uhr Partyhits in der Bar.

Heiligkreuzsteinach

> Tanz in den Mai ist am Dienstag bei freiem Eintritt im ehemaligen Rathaus des Ortsteils Lampenhain angesagt. Dort beginnt um 20 Uhr ein Benefizkonzert der Olwetritsche für die Anschaffung eines Defibrillators. Angekündigt werden außerdem Guggemusik, die "Newwl­fezza" und Überraschungsgäste. Der Eintritt ist frei, Einlass ist ab 19 Uhr. Die Schirmherrschaft für die Veranstaltung liegt bei Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl.

> Maifest feiert der GV Liederkranz Lampenhain am Mittwoch auf dem Lampenhainer Rathausplatz. Dort öffnet um 10.30 Uhr ein Festzelt.

Leimen

> Zur Maiandacht lädt die katholische Pfarrgemeinde am Mittwoch um 17 Uhr an die Lourdesgrotte im Hof des Hauses Karmel. Die Andacht gestaltet die KFD. Bei schlechtem Wetter findet sie in der Kapelle statt.

> Zum Maifest lädt der TSV Nordstern 05 Gauangelloch am Mittwoch ein. Speisen und Getränke gibt’s ab 11 Uhr auf dem Waldsportplatz.

> Maifest feiert der Reitsportverein am Mittwoch von 11 bis 18 Uhr in der Landgrafenstraße. Geboten wird ein Kinder-Mitmachprogramm, zudem gibt es zahlreiche Showacts – darunter "Freiarbeit an Trailhindernissen" und Arabische Vollblutpferde im Freilauf.

> Zur Bogeneröffnung lädt der Sportschützenverein St. Ilgen am Mittwoch ein. Von 10 bis 18 Uhr besteht auf dem Bogengelände des Vereins, Am Fischwasser 1, die Möglichkeit zum kostenlosen Bogenschießen mit Anleitung und Überraschungswettbewerb. Ab 12.30 Uhr sorgen Roger Roller und Band für Live-Musik.

> Maifest feiert der Kleintierzuchtverein C167 St. Ilgen am Mittwoch auf dem Vereinsgelände "Am Fischwasser 2". Geöffnet ist ab 10 Uhr, Speisen wie Hamburger, Steakbrötchen und Currywurst gibt’s ab 11 Uhr. Kaffee und Kuchen werden ab 13 Uhr angeboten.

Lobbach

> Zum Maibaumstellen lädt die Feuerwehr am Dienstag ab 18 Uhr nach Lobenfeld ein. An der Maienbachhalle singt dazu der MGV Frohsinn Lobenfeld. Zudem zeigt die Jugendfeuerwehr Lobbach eine Schauübung.

> Maifest wird am Mittwoch beim ASV gefeiert. Ab 10 Uhr gibt es an der Fischerhütte am Verbindungsweg zwischen Lobenfeld und Waldwimmersbach Leckeres vom Grill und kühle Getränke sowie Kaffee und Kuchen.

Mauer

> Feuerwehrfest wird am Mittwoch auf dem Rathausplatz gefeiert. Die Ehrenamtlichen bieten ab 11 Uhr Leckeres vom Grill, eine Fahrzeugausstellung und Unterhaltung für Jung wie Alt an.

Meckesheim

> Walpurgisnacht wird am Dienstag bei der Lobbachhalle in Mönchzell gefeiert. Ab 18.30 Uhr gibt’s Feuer, Hexentanz sowie Gegrilltes und Getränke. Veranstalter ist der BoBiDu-Freizeitclub.

> Zum Anboulen lädt der Petanqueclub am Mittwoch ein. Los geht’s um 11 Uhr auf dem "Boulodôm", das man auf dem Weg vom Lagerhaus zur Alla-Hopp-Anlage auf der linken Seite neben dem Bolzplatz findet.

> Maifest feiert der Handball-Förderverein am Mittwoch auf dem Marktplatz. Ab 10 Uhr wird hier bewirtet, was traditionell ein beliebter Treffpunkt für Mai-Feiertags-Ausflügler ist.

> Zur Maiwanderung lädt der TSV Meckesheim am Mittwoch auch Nicht-Mitglieder ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Marktplatz; gewandert werden rund acht Kilometer, an festes Schuhwerk sollte gedacht werden.

Neckargemünd

> Zum Tag der offenen Tür lädt die Feuerwehr, Abteilung Stadt, am Mittwoch ein. Ab 10 Uhr werden die Einsatzfahrzeuge ausgestellt, zudem gibt es einen Hindernisparcours und mehr für Kinder.

> Die öffentlichen Führungen auf der Burg Dilsberg starten am Mittwoch in die neue Saison. Fortan wird stets sonn- und feiertags ab 15 Uhr eine Führung angeboten, im Rahmen derer mehr über die Burg, ihre Geschichte und Sagen zu erfahren ist. Treffpunkt ist im Burginnenhof, Gruppenführungen können unter Telefon 06223/3553 oder per E-Mail an info@tourismus-neckargemuend.de angefragt werden.

Neckarsteinach

> Bachwegfest wird am Dienstag und Mittwoch im Bachweg gefeiert. Die Veranstaltung der Handballabteilung des Turnerbunds beginnt am Dienstag um 18 Uhr mit der Eröffnung, ab 19 Uhr rockt die "Goodies Acoustic Band". Am Mittwoch geht’s um 11 Uhr mit einem Weißwurstfrühschoppen weiter, um 12 Uhr startet der normale Festbetrieb.

> Maifest feiert der Sportverein Darsberg am Mittwoch ab 15 Uhr auf dem Gelände des Hohen Darsberg. Dort gibt’s Bewirtung, eine Hüpfburg, Tischfußball und mehr. Die Anfahrt per Auto über die Straße im Wald ist allerdings nicht möglich. Bedarf an einem Shuttleservice kann per Mail an svdarsberg_1949@yahoo.de oder ab 19 Uhr unter der Telefonnummer 06229/7089999 angemeldet werden.

Nußloch

> Tanz in den Mai wird am Dienstag auch in der Halle Neun gefeiert. Auf Einladung des SPD-Ortsvereins treten ab 20 Uhr "The Radiotroniks" auf. Der Eintritt ist frei. Nach dem Konzert gibt es "Dance Floor Music in den Mai".

> Zur Walpurgisnacht laden die "Hexe vum Grobrunn" am Dienstag ein. Gefeiert wird ab 16 Uhr im Brunnenfeld, wo es auch ein Kinderprogramm gibt und ab 18 Uhr Guggemusiken auftreten. Angekündigt werden außerdem eine Feuershow und der traditionelle Hexentanz. Der Eintritt ist frei; einen kostenlosen Busshuttle zum Brunnenfeld soll es zwischen 16 und 24 Uhr ab den Haltestellen Penny, Olympiahalle und Lindenplatz geben.

> Maifest feiert der FV Nußloch am Mittwoch auf dem Gelände der Kleintierzüchter. Los geht’s mit Weißwurstfrühstück von 10 bis 12 Uhr, angekündigt werden auch eine Tombola, eine Hüpfburg, und es wartet ein Kleinfeld mit Fußballtoren.

> Weizenbierfest feiert der Musikverein Feuerwehrkapelle am Mittwoch auf dem Schulhof der Schillerschule. Ab 11 Uhr gibt es zum Weißwurstfrühstück Musik der Jugendkapellen Nußloch und Sandhausen, der Feuerwehrkapelle, des Musikvereins Baiertal, und ab 17 Uhr tritt "Calipo" auf.

Sandhausen

> Der Maibaum wird am Dienstag um 17 Uhr Lège-Cap-Ferret-Platz aufgestellt. Mit dabei sind die Feuerwehren von Sandhausen und Nußloch, das örtliche Deutsche Rote Kreuz, der Musikverein und viele andere Engagierte.

> Tanz in den Mai feiert der Sport-Club Bernstein am Dienstag in der Kleintierzüchterhalle. Dabei tritt die Band "Cracked Fire" auf. Los geht’s um 19 Uhr. Infos zum Kartenvorverkauf gibt’s im Internet unter www.sc-bernstein.de

> Das Konzert "Große Freiheit Hamburg" des Liederkranzes am Dienstag ist bereits ausverkauft. Dieses beginnt um 19.30 Uhr in der Festhalle.

> Den 1. Mai feiert der Arbeitergesangverein Sängerbund am Mittwoch im Garten des Sängerheims im Lattweg 65. Gegrilltes, Pommes und mehr gibt es ab 10 Uhr. Ab 13 Uhr wird zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

Schönau

> Zum Rock in den Mai lädt der MGV Singverein Freiheit am Dienstagabend ein. Ab 20 Uhr treten das "Bugggl Trio" und Jacky Vox am Sängerheim auf. Der Eintritt ist frei.

> Zur Maifeier lädt der MGV Eintracht Altneudorf am Mittwoch ein. In der Talaue am Radweg in Altneudorf wird ab 10.30 Uhr bewirtet.

Spechbach

> Saisoneröffnung feiert der Tennisclub Spechbach (TC) am Mittwoch. Ab 11 Uhr sind Tennisplätze und Clubhaus geöffnet.

Wiesenbach

> Wissebacher Maifest wird am Dienstag und Mittwoch gefeiert. Los geht’s am Dienstag um 17 Uhr auf dem Rathausplatz, um 18 Uhr wird der Maibaum aufgestellt und das Fassbier wird angestochen. Ab 20 Uhr gibt’s Live-Musik von "Die Sicherheit", ehe am Mittwoch ab 10.30 Uhr bewirtet wird.

> Zur Fahrradtour rund um Wiesenbach lädt die CDU am Mittwoch ein. Dabei soll es entlang der Gemarkungsgrenze und zu den Standorten der geplanten Windräder gehen. Die Strecke ist rund 22 Kilometer lang und führt über Feld- und Waldwege sowie über asphaltierte Streckenabschnitte. Start ist um 10 Uhr an der Biddersbachhalle. Bei schlechtem Wetter wird die Tour verschoben; Auskunft gibt es auch kurzfristig unter der Telefonnummer 06223/4355.