Region Heidelberg. (cm) "Die Zerstörungen nehmen ein Ausmaß an, das wir noch nicht kennen", sagt Justus Heine. Der Direktkandidat der Linke im Wahlkreis Rhein-Neckar ist schockiert von den aktuellen Beschädigungen von Wahlplakaten in mehreren Orten rund um Heidelberg. Zwar wurden die Plakate der Partei auch schon bei vergangenen Wahlen unter anderem in der Neckargemünder Altstadt Ziel von

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote