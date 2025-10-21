Von Felix Hüll

Region Heidelberg. Die Ergebnisse der katholischen Pfarreiratswahlen für die Gemeinden in der Region um Heidelberg stehen fest. Die Wahlbeteiligung lag nach den bislang veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen zwischen 5,6 und 11,2 Prozent.

Die einzelnen Pfarreien veröffentlichen das Ergebnis auch der anderen Stimmbezirke in der neuen Großpfarrei auf