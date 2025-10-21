Dienstag, 21. Oktober 2025

Plus Region Heidelberg

Pfarreiräte bei niedriger Beteiligung gewählt

Am Montag haben die Wahlvorstände in den künftigen katholischen Großgemeinden letzte Ergebnisse veröffentlicht.

21.10.2025 UPDATE: 21.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 10 Sekunden
Die Präsenzwahl (hier in der Kirche St. Bonifatius Wilhelmsfeld) beschloss den auf drei Möglichkeiten angebotenen Urnengang für die neuen katholischen Pfarreiräte. Foto: Kreutzer

Von Felix Hüll

Region Heidelberg. Die Ergebnisse der katholischen Pfarreiratswahlen für die Gemeinden in der Region um Heidelberg stehen fest. Die Wahlbeteiligung lag nach den bislang veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen zwischen 5,6 und 11,2 Prozent.

Die einzelnen Pfarreien veröffentlichen das Ergebnis auch der anderen Stimmbezirke in der neuen Großpfarrei auf

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Felix Hüll
Stellvertretender Ressortleiter
