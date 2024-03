Region Heidelberg. (ugm) Bunte Eier und das frische Grün in Verbindung mit Wasser als Symbol für die Magie von Ostern. Die Tage werden länger und die Farben kehren in die Natur zurück. Ostern nährt die Sehnsucht nach einem Neuanfang und einem sinnhaften Leben. Das Fest vermittelt eine Ahnung, dass hinter der Oberflächlichkeit der sichtbaren Welt etwas Tieferes verborgen ist. Daraus erwächst uns Mut und Zuversicht auch in der aktuell schwierigen Zeit voller Krisen und Kriegen.

Ein Symbol für diese Hoffnung sind die Osterbrunnen, die auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Orte in der Region rund um Heidelberg zieren. Den Ursprung hat diese Tradition in der fränkischen Schweiz, wo nach der Winterzeit vor über 100 Jahren die Brunnen gesäubert und zu Ostern mit bunten Eiern geschmückt wurden.

In Neckargemünd schmückt die Kolpingsfamilie jedes Jahr den Brunnen auf dem Marktplatz. Es ist kaum zu glauben, wie vieler Arbeitsvorgänge und helfender Hände es bedarf, den Brunnen in vollem Glanz erstrahlen zu lassen. Das ganze Jahr über denkt Heike Seidl bei jedem Kuchen daran, weiße Eier auszublasen. Diese werden dann an Spieße aufgesteckt und fixiert. So konnten in diesem Jahr bei der beliebten Ostereier-Mal-Aktion 135 neue einzigartige Kunstwerke entstehen.

Drei Tage vor dem Binden werden die Gärten aufgesucht, denn der Osterbrunnen braucht ein grünes Kleid. Der so selten gewordene Buchs stammt aus dem Garten von Verena Hammann-Kloss. Und auch Kirstin Grimm fährt jährlich nach Hause zu ihren Eltern nach Waldbrunn, um dort das begehrte Grün zu holen. Weitere "Sammler" helfen mit.

Mit Gartenscheren und Handschuhen trafen sich 22 Helferinnen und Helfer und waren stundenlang damit beschäftigt, Krone, Kranz und Girlanden mit Grünem zu bestücken. Immer wieder stolz ist die Kolpingsfamilie, die Krone komplett mit Buchs verzieren zu können und auch ein Kranz sowie Girlanden subd neben Thuja, Zypresse, Wachholder und Lorbeer-Buchs zu finden. Vor Kurzem erhielt dann der Marktplatzbrunnen sein österliches Gewand.

Mit viel Liebe zum Detail wurde der Brunnen mit Kranz, Krone, Girlanden, Blumenkörbchen, Osterhasen und Schleifen in einen wunderschönen Osterbrunnen verwandelt. Die neu bemalten 135 Ostereier sind alle im Kranz wiederzufinden. Zusammen mit den erhaltenen Eiern aus den Vorjahren schmücken knapp 500 ausschließlich echte Eier den Brunnen.

Mit insgesamt über 200 Arbeitsstunden und großer Freude führte die Kolpingsfamilie die gelungene Gemeinschaftsaktion durch. Schon während des Brunnenschmückens auf dem Marktplatz im Herzen der Altstadt spiegelte sich diese Freude auch im Lob und Dank bei zahlreichen Vorbeikommenden wider.

Auch die sechs Firmandinnen, die über das Firmprojekt "Gestaltung des Osterbrunnens" beim Ostereiermalen, Binden und Schmücken teilnahmen, hatten viel Spaß bei dieser generationenübergreifenden Aktion. In seiner anschließenden kurzen Ansprache bedankte sich der Erste Vorsitzende Georg Ringel bei den beiden Organisatorinnen Claudia Amtsbüchler und Dorothee Kuhn-Rubey und allen Helfern für den großartigen Arbeitseinsatz.

Im Stadtteil Dilsberg ziert Osterschmuck wieder den Brunnen an der "Linde". Bereits seit 2007 wird der Brunnen im Ortsteil Neuhof festlich geschmückt. Die beiden Familien Streib und Hoffmann schmücken seither jährlich den Brunnen, um den Menschen von Dilsberg und Umgebung eine kleine Osterfreude zu bereiten.

Bereits an Weihnachten 2022 bekam die "Stammbesatzung" Hilfe durch Alexandra Erles, die spontan zum Team dazugestoßen ist. Auch Ingrid Schmitt vom Dilsbergerhof war bereit und wurde in die Gruppe der "Brunnenschmücker" aufgenommen. In diesem Jahr gab es dabei zudem Unterstützung durch die Bürgermeisterkandidaten Frank Volk und Jan Seidel.

In Leimen wurde der Bärenbrunnen in ein festliches Gewand gekleidet. Die Leimener Landfrauen schmückten bereits zum zehnten Mal den Osterbrunnen. Hierbei verzierten sie ihn mit zahlreichen bunten Eiern, Girlanden sowie einer Krone. Der Ersten Vorsitzenden Renate Müller gelang es auch dieses Jahr wieder, ein mehrköpfiges Team zur mühevollen Arbeit zu motivieren.

Oberbürgermeister Hans D. Reinwald freute sich über die optische Verschönerung am Eingang der Leimener Altstadt und dankte den Landfrauen für ihr Engagement sowie Rudi Sailer und Michael Reinig für ihre musikalische Untermalung während der Einweihungsfeier.

In Neckarsteinach kann man Donald Duck, die Minions, Harry Potter, Biene Maja und mehr bestaunen – am Osterbrunnen, der mit mehr als 1300 echten Eiern und vielen Motiven bestückt ist. Die Pfadfinder pflegen den Brauch des Brunnenschmückens schon über ein Vierteljahrhundert.