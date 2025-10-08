Mittwoch, 08. Oktober 2025

Plus Region Heidelberg

Lobbach ist der "Photovoltaik-Meister"

Hier wird der meiste Sonnenstrom pro Einwohner erzeugt. Die Statistik zählt Dachanlagen. Geringere Werte bei großen Kommunen.

08.10.2025 UPDATE: 08.10.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 53 Sekunden

Symbolfoto: Archiv

Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Die Lobbacher sind die Photovoltaik-Meister der Region. Hier werden pro Einwohner im Jahr 1218 Kilowattstunden Strom mit Dachanlagen erzeugt. Das geht aus dem Energieatlas Baden-Württemberg hervor. Dieser analysiert unter anderem, wie viel Strom in einem Jahr mit Photovoltaik-Anlagen erzeugt wird – und zwar mit jenen auf Dächern. Nicht

Christoph Moll
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
