Region Heidelberg. (ugc) Ferienzeit, veranstaltungsfreie Zeit? Weit gefehlt. Am kommenden Samstag und Sonntag, 12. und 13. August, wird für die Daheimgebliebenen durchaus etwas geboten in der Region rund um Heidelberg. Ob für die Ohren, für den Gaumen oder das Gehirn – für jeden Geschmack winkt der eine oder andere Höhepunkt. Die RNZ gibt einen Überblick über die Veranstaltungen des Wochenendes.

Dossenheim

> Knusprig frittierte Hähnchen gibt es beim Gockelfest am Samstag ab 16 Uhr sowie am Sonntag ab 10 Uhr auf dem Vereinsgelände des Kleintierzuchtvereins. Sonntags wird zudem ein vielseitiges Kuchenbüfett geboten.

Eppelheim

> Rustikal geht es zu, wenn die Wanderabteilung am Samstag ab 17 Uhr zum Grillfest einlädt. Treffpunkt ist die Hans-Stephan-Sportanlage am Kirchheimer Weg.

Leimen

> Das Feuerwehrfest lockt am Samstag ab 11 Uhr mit Kinderhüpfburg, Schauübungen, Festbetrieb mit Frühschoppen und viel Kulinarischem. Gefeiert wird in der Wilhelm-Haug-Straße 29. Die musikalische Begleitung übernimmt die Stadt- und Feuerwehrkapelle.

Mauer

> "Vom Menschen der Urzeit": Am Sonntag findet wieder eine Führung am und um den Fundort des weltberühmten Homo Heidelbergensis unter der Leitung des gleichnamigen örtlichen Vereins statt. Los geht’s um 14 Uhr im Vereins- und Informationszentrum am Heid’schen Haus, Bahnhofstraße 4. Diesmal wird Dr. Robert Böhm die Führung begleiten.

Meckesheim

> Kerzenschein und Schwedenfeuer werden auf dem Festplatz am Krebsbachweg leuchten, denn die "Night of fire" findet am Samstag ab 19 Uhr auf dem Festgelände statt – eine Veranstaltung der Freiwilligen Feuerwehr. Ab 21 Uhr spielt die Musikgruppe "Undercover Boys" bei diesem "etwas anderen Feuerwehrfest", wie es in der Ankündigung heißt. Serviert werden leckere feurige Speisen vom "Feuerwehr-Holzkohlegrill". Der Eintritt ist frei.

Neckargemünd

> Endlich Seepferdchen oder den Deutschen Schwimmpass in Bronze und Silber: Beim DLRG werden am Sonntag Schwimmabzeichen abgenommen. Treffpunkt ist um 10 Uhr beim DLRG-Raum im Freibad.

Neckarsteinach

> Spezialitäten vom Grill, Kaffee und Kuchen, "Handkäse mit Musik", Bier vom Fass, Wein und alkoholfreie Getränke gibt es beim 40. Hirtwegfest am Samstag ab 15 Uhr auf dem Kinderspielplatz der gleichnamigen Straße. Die Guggenmusiker aus Angelbachtal werden den musikalischen Rhythmus vorgeben. Der Erlös des Hirtwegfests soll auch in diesem Jahr wieder für die Ausstattung und Instandhaltung des Spielplatzes verwendet werden.

Nußloch

> Das Kinderkarussell wird sich drei Tage lang drehen beim Gockelfest auf der Kleintierzuchtanlage, bei dem die Gäste von Samstag bis Montag in reichlich Kulinarik schwelgen können. Los geht es am Samstag ab 11 Uhr. Von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr spielt der Musikverein Feuerwehrkapelle. Der sonntägliche Festbetrieb startet ebenfalls um 11 Uhr, um 12 Uhr findet der Fassbieranstich statt. Montags geht es ab 11 Uhr weiter. Die TSG Hoffenheim wird – ausschließlich an diesem Tag – mit Spiel und Spaß vertreten sein. Ein Süßigkeitenstand wird an allen drei Tagen die Herzen der Kinder höher schlagen lassen. Selbstverständlich werden Hähnchen nach eigener Rezeptur und Herstellung angeboten.

> Zur Kräutersegnung anlässlich des kirchlichen Hochfests "Mariä Himmelfahrt" sind alle Interessierten am Sonntag in die St. Laurentiuskirche eingeladen. Die Segnung wird im Laufe des Gottesdienstes – Beginn ist um 10.30 Uhr – vorgenommen. Vor dem Gottesdienst können Kräutersträuße erworben werden. Der Erlös des Verkaufs fließt in die anstehende Renovierung des Kirchen-Innenraumes.