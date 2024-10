Region Heidelberg. (fhs) Als Feuerteufel selbst am lebensgefährlichen Brandort zurückgeblieben? Diese Frage stellt sich bei einem Fall, der seit Freitag vor dem Landgericht Heidelberg verhandelt wird. Möglicherweise beeinflusst von Betäubungsmitteln soll eine 36-jährige Frau am frühen Nachmittag des 17. April dieses Jahres in dem Stadtteil einer Kreiskommune in einem Mehrfamilienhaus an drei

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote