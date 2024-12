Region Heidelberg. (bmi) Angebranntes Essen, Personenrettungen, Unfallflucht: Das beschäftigte die Einsatzkräfte.

> In Bammental rückte die Feuerwehr am Samstag um 9.50 Uhr zum Anna-Scherer-Haus in den Reilsheimer Mühlweg aus. Die Brandmeldeanlage im Pflegeheim hatte "aufgrund von Essenszubereitung" ausgelöst. Die Wehr musste nicht eingreifen.

> In Dossenheim musste die Feuerwehr am Freitag erneut die Hauptstraße sperren. Diesmal nicht wegen des Scheunenbrandes, sondern wegen eines Notfalls wenige Häuser weiter. Gegen 17.30 Uhr war eine Patientin nach Erstversorgung durch den Notarzt schonend aus dem Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses zu transportieren. Dies gelang mit einem Schleifkorb in Kombination mit Drehleiter, Abseilgerät und mehrfacher Sicherung.

> In Meckesheim arbeitete die Feuerwehr dem Rettungsdienst am Samstag zu: Um 15.30 Uhr wurde eine Patientin per Drehleiter in der Zuzenhäuserstraße aus dem Obergeschoss einer Wohnung gerettet.

> In Neckargemünd beschäftigt ein Unfall auf der Bundesstraße 45 (B 45) die Polizei. Laut den Beamten hatte am Samstag gegen 14.30 Uhr ein 28-Jähriger seinen VW mit Anhänger im Grünstreifen in Fahrtrichtung Bammental an der Kriegsmühle abgestellt – inklusive Blinklicht und Schild als Sicherung. Dennoch touchierte ein Mercedes das Auto – der Fahrer hatte nach kurzem Stopp Unfallflucht begangen. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte dies beobachtet und sich beim Geschädigten gemeldet, ohne Personalien zu hinterlassen. Sie und weitere Zeugen bittet die Polizei um Meldung unter Telefon 06223/92540.