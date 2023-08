Region Heidelberg. (ugc) Party im Freibad, Kerwe, Neckar- oder Klosterfest: Hinein ins Wochenendvergnügen heißt es mit zahlreichen Veranstaltungsangeboten am Samstag und Sonntag, 26. und 27. August. Auch kulturell Interessierte und Naturliebhaber kommen auf ihre Kosten. Für kulinarische Genüsse sorgen all die Feste und Feiern obendrein. Die RNZ gibt eine Übersicht, soweit bekannt:

Bammental

> Im Freibad steigt am Samstag eine Party. Zu feiern gibt es 90 Jahre Waldschwimmbad. Mit einer großen 90er-Party wird das Jubiläum zelebriert. Das Fest startet um 14 Uhr mit einem "Arschbomben-Wettbewerb" inklusive Preisverleihung. Von 14 bis 17 Uhr findet eine Wasserspiele-Olympiade, ab 15 Uhr ein Wasserbasketball-Turnier statt. Um 17 Uhr wird eine Vorführung der DLRG-Rettungsübung geboten. Um 20 Uhr startet die 90er-Jahre Party mit Lasershow.

Dossenheim

> Das Neckarfest im Bühler’schen Hof in Schwabenheimer Hof steigt am Sonntag von 12 bis 18 Uhr in der Ortsstraße 11. Für Kinderunterhaltung sowie Speis und Trank ist gesorgt. Die Kapelle St. Katharina ist geöffnet. Zeitweise wird Orgelmusik gespielt. Zu diesem Anlass verkehrt der neu ins Leben gerufene und von Ehrenamtlichen getragene Bürgerbus am Sonntag von 12 bis 18 Uhr zum Bühler’schen Hof. Im kostenlosen Pendelverkehr geht es vom Dossenheimer Bahnhof zum Ortseingang Schwabenheim. Erste Fahrt: 12 Uhr; letzte Fahrt: 18 Uhr ab Schwabenheim.

Eppelheim

> Der Obst- und Gartenbauverein lädt am Samstag ab 14 Uhr zum Sommerschnittkurs für Obstgehölze auf das Grundstück in der Gemarkung "Lochäcker" südlich des ASV-Sportplatzes in Richtung Patrick-Henry-Village – also in der Verlängerung der Kirchheimer Straße. Eigene Schneidewerkzeuge können gerne mitgebracht werden.

> Zum Sommerfest lädt der evangelische Kirchenchor Eppelheim am Samstag ab 16.30 Uhr im Innenhof der Kirchengemeinde in der Hauptstraße 56 ein. Langjährige Mitglieder werden ab 17 Uhr geehrt.

Heiligkreuzsteinach

> Skulpturen präsentiert der Künstler Peter Beisel am Samstag und Sonntag jeweils von 13 bis 19 Uhr in der Hirschgartenanlage des ehemaligen Gasthauses "Goldener Hirsch". Auch an den drei folgenden Wochenenden ist die Ausstellung zu sehen. Es gelten die gleichen Öffnungszeiten.

Leimen

> Die Kerwe in Gauangelloch startet am Samstag um 15 Uhr auf dem Festplatz mit einem "munteren Stelldichein" an der Bar der "Angellocher Kerweborscht". Die offizielle Eröffnung findet um 17 Uhr mit dem Fassanstich und der Schlüsselübergabe an den Kerwebürgermeister statt. Ab 19 Uhr rockt die Band Cracked Fire auf dem Festplatz. Ein umfangreiches Speisen- und Getränkeangebot steht zur Verfügung. Dieses gibt es auch am Sonntag ab 11 Uhr. Ab 13 Uhr laden außerdem die Landfrauen zu Kaffee und selbst gebackenem Kuchen. Erstmals wird auch der "Landfrauen-Traum", ein Sekt-Cocktail, angeboten. Der traditionelle Kerweumzug startet am Sonntag um 13 Uhr am Bolzplatz. Danach folgt die "Kerweredd" von Kerwebürgermeister Dennis Arnold. Die Kerwe geht auch am Montag auf dem Festplatz weiter. Der Nachmittag gehört ab 14 Uhr den kleinen Festbesuchern. Geboten werden zahlreiche Spielaktionen. Um 19 Uhr jedoch heißt es Abschied nehmen: Dann wird die Kerweschlumpel auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Die Schlüsselrückgabe wird gegen 21 Uhr erfolgen. Die "Einborschtung" neuer Kerweborscht ist gegen 22 Uhr geplant – unterstützt vom Gauangellocher Musikverein.

Lobbach

> Das Lobenfelder Klosterfest im Umfeld der Klosterkirche wird am Samstag um 12 Uhr mit dem Fassanstich und dem MGV Frohsinn Lobenfeld eröffnet. Ein Kunst- und Handwerkermarkt verspricht an beiden Festtagen allerhand Originelles, für die Kinder dreht sich ein Karussell. Die Bewirtung durch die örtlichen Vereine lässt kulinarisch wohl keine Wünsche offen. Die Freiwillige Feuerwehr tischt zudem in der Maschinenhalle Geiss am Samstag ab 12.30 Uhr sowie am Sonntag ab 11 Uhr Rindfleisch mit Meerrettich sowie Wurstsalat und vieles mehr auf. Ab 20 Uhr heizt die Band "Planet 9" bei einem Rockkonzert ein. Am Sonntag wird ab 10 Uhr der evangelische Gottesdienst in der Klosterkirche gefeiert. Ab 11 Uhr findet die Bewirtung durch die Vereine statt, musikalisch umrahmt vom Musikverein Waldwimmersbach. Ab 14.30 Uhr sorgt die "Brassanova Bigband" zudem für moderne Unterhaltungsmusik. Um 17 Uhr startet in der Klosterkirche ein Orgelkonzert anlässlich des 250-jährigen Bestehens der Orgel.

Mauer

> Eine Führung zum Fundort des Urmenschen Homo Heidelbergensis entlang des Zeitenpfades findet am Sonntag ab 14 Uhr mit Dr. Gerd Eilers statt. Treffpunkt ist im Vereins- und Informationszentrum Heid’sches Haus in der Bahnhofstraße 4. Auch das Urgeschichtliche Museum wird besichtigt.

Meckesheim

> Der Maschinenring Kraichgau-Rhein-Neckar veranstaltet am Samstag ab 13.30 Uhr auf dem Gelände von Familie Müller in der Petersbergstraße – hinter "Fensterbau Rutsch" – einen Feld- und Familientag. Dabei wird eine kleine Ausstellung von Firmen, die mit dem Maschinenring zusammen arbeiten, gezeigt. Auch steht eine professionelle Kinderbetreuung zur Verfügung.

Neckargemünd

> "Wassernot auf dem Dilsberg" ist das Thema der Sonderführung auf der Burgruine Dilsberg am Samstag ab 14 Uhr. Die Führung dauert etwa eineinhalb Stunden. Treffpunkt ist im Burginnenhof. Anmeldungen über die Tourist-Info unter Telefon 0 62 23 / 3 55 3 oder per E-Mail an tourismus@neckargemuend.de

> Die Bürgerinitiative "Waldwende" lädt am Sonntag ab 18 Uhr zum Waldbaden ein. Treffpunkt ist in der Weststadt in der Schützenhausstraße, nach der Abzweigung der Hermann-Walker-Straße. Es geht darum, den Wald mit allen Sinnen wahrzunehmen.

Nußloch

> Zur kostenlosen "Nußlocher Mahlzeit" lädt die Diakonische Sozialinitiative der evangelischen Kirchengemeinde am Sonntag um 12.30 Uhr ins evangelische Gemeindehaus, Hauptstraße 99. Das Angebot richtet sich in erster Linie an Menschen mit kleinem Geldbeutel.

Wiesenbach

> Ein Akustik-Konzert mit dem Gitarrenduo "Cadence und Cascade" findet am Samstag im Biergarten Bammental/Wiesenbach am Kreisel in der Bammentaler Straße 32 statt. Los geht’s um 19 Uhr.