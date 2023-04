Region Heidelberg. (cm) Ein ruhiges Osterwochenende liegt hinter der Region – mit einigen wenigen Ausnahmen:

> In Schönau ist ein 18-Jähriger am Karfreitag gegen 21.30 Uhr bei einem Unfall leicht verletzt worden. Laut Polizei war ein 24-Jähriger mit seinem VW Golf auf der Bahnhofstraße in Richtung Neckarsteinacher Straße unterwegs, als er im Kreuzungsbereich mit dem VW Golf des 18-Jährigen zusammenstieß.

Dieser war auf der Neckarsteinacher Straße von der Hauptstraße kommend gefahren. Der 18-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. Die Autos wurden abgeschleppt, der Gesamtschaden beträgt 11.000 Euro.

> In Bammental ist die Feuerwehr am Ostersonntag gegen 15.50 Uhr in die Hauptstraße alarmiert worden. Eine Tür wurde für den Rettungsdienst geöffnet.

> In Dossenheim ging es für die Feuerwehr am Ostersonntag gegen 10.35 Uhr auf die Autobahn A5. Auf dem Heidelberger Kreuz war an der Abfahrt zur A656 in Richtung Heidelberg durch einen technischen Defekt Diesel aus dem Tank eines Autos ausgetreten.