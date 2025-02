Von Christoph Moll

Region Heidelberg. In zahlreichen Orten der Region rund um Heidelberg locken Wochenmärkte mit einem vielfältigen und teils sehr großen Angebot auf zentrale Plätze – teilweise sogar zweimal in der Woche wie in Neckargemünd oder in einer Kombination aus Vormittags- und Nachmittagsmarkt wie in Sandhausen.

Größere Märkte gibt es auch in Dossenheim,