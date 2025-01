Region Heidelberg. (fhs) Unterschiedliche Einsätze hatten die Feuerwehren in der Region übers verlängerte Wochenende:

> Nicht Löschen, sondern Pumpen hieß die Devise beim ersten Einsatz des neuen Jahres für Mauers Feuerwehr: Kurz nach 11 Uhr wurden sie am Sonntag in die Schule gerufen, in deren Keller nach einem Rohrbruch von außen Wasser eingedrungen war, berichtete Kommandant Patrick Waibel. Die Wehr pumpte das zehn Zentimeter hoch stehende Nass ab. Am heutigen Dienstag soll das Rohr repariert werden, sodass dem geplanten Schulbeginn – in Mauer erst am Mittwoch – nichts im Wege steht.

> Wegen "unklarer Rauchentwicklung" wurde bereits am Freitag gegen 18.45 Uhr die Nußlocher Wehr alarmiert und zu einem Reiterhof gerufen. Nach Erkunden der Einsatzstelle wurde festgestellt, dass dort eine große Menge Unrat verbrannt wurde. Da Feuerschein und Rauch weithin sichtbar waren, entschied die Wehr, das Feuer mittels Schnellangriff abzulöschen.

> Einen Baum beseitigt und so ein eingeschlossenes Auto befreit, hat die Feuerwehr Gaiberg am Sonntag gegen 11 Uhr. Der Baum war am Bärenbrunnen umgestürzt und hatte den dort parkenden Wagen an der Ausfahrt gehindert. Nach Anruf der Polizei rückte die Wehr an, zerlegte den Baum mit Motorsägen und zog ihn mit einem privaten Traktor mit Seilwinde beiseite.

> Eine Ölspur beschäftigte die Feuerwehr in Schönau am Sonntag gegen 13.45 Uhr. Ein Nutzfahrzeug verlor im Bereich Ziegelhäuser-/Schützenhausstraße und Schriesheimergasse über eine längere Strecke Hydrauliköl. Nach dem Abstreuen durch die Wehr wurde eine Spezialfirma beauftragt, das Öl zu entfernen.

> Gleich wieder abrücken konnte die Bammentaler Feuerwehr, die am Freitag gegen 11.15 Uhr wegen einer Not-Türöffnung in die Johann-Sebastian-Bach-Straße gerufen worden war. Direkt nach Eintreffen der Wehr konnte der Pflegedienst die Tür für den Rettungsdienst öffnen. Somit rückten die Wehrleute wieder ab.

> Ebenfalls um eine Türöffnung ging’s bei der Feuerwehr Dossenheim am Freitag um 8.45 Uhr. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße öffneten die Wehrleute die Tür und übernahmen mit dem Mitarbeiter des Hausnotrufdienstes die Betreuung der Patientin, bis der Rettungsdienst eintraf. Danach setzten sie die Wohnungstür wieder instand und übergaben die Einsatzstelle an die Polizei.