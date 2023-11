Region Heidelberg. (cm) Die Feuerwehren rund um Heidelberg hatten am Wochenende zahlreiche Einsätze:

> In Dossenheim wurde die Feuerwehr am Samstag gegen 20.30 Uhr in die Gerhart-Hauptmann-Straße gerufen. Hier sollte ein rund fünf Meter langer Baum beim Hallenbad auf der Straße liegen. Vor Ort zeigte sich jedoch, dass einer der Baumstämme, die den Parkplatz an der Schauenburghalle begrenzen, auf die Straße geschoben war. Die Wehr beseitigte das Hindernis mit einem Radlader.

> In Mauer entfernte die Feuerwehr am Samstag gegen 8.20 Uhr in der Beethovenstraße einen größeren Ast. Dieser ragte auf die Fahrbahn.

> In Meckesheim wurden die Einsatzkräfte am Samstag gegen 23.30 Uhr in die Friedrichstraße gerufen, wo ein Rauchmelder ausgelöst hatte und das Piepsen auf der Straße zu hören war. Da niemand zu Hause war, gelangten die Feuerwehrleute mit einer Steckleiter über den Balkon im zweiten Obergeschoss in die Wohnung. Der Rauchmelder wurden gefunden, Rauch oder Feuer jedoch nicht.

> In Neckargemünd wurde die Feuerwehr am Samstag kurz nach 11.30 Uhr zu einem "Objekt" im Wiesenbacher Tal gerufen. Im Spitzerfeld hatte wegen einer "Verrauchung" in einem Verteilerkasten die Brandmeldeanlage ausgelöst.

> In Nußloch-Maisbach hatten Sturmböen in der Nacht auf Samstag gegen 4.30 Uhr kurz vor dem Ortseingang zwei kleinere Bäume entwurzelt und auf die Straße geworfen. Die Wehr konnte diese rasch beseitigen, wie zuvor auch einen Ast, der am Ortsausgang von Nußloch Richtung Maisbach auf der Straße gelegen hatte.

> In Schönau ging es am Freitagnachmittag zur Unterstützung des Rettungsdienstes. Eine verletzte Person musste mit der Schleifkorbtrage zum Rettungswagen transportiert werden. Am Samstag musste die Wehr einen Baum zersägen, der über einer Straße hing. Außerdem kam es zu einem Rohrbruch, durch den Wasser auf ein Grundstück lief. Hier wurde der Wassermeister informiert. In Altneudorf musste die Wehr gegen 12.15 Uhr einen Ast entfernen, der am Ortsausgang Richtung Heiligkreuzsteinach auf die Landesstraße L535 ragte.