Nußloch. (cm) Der August in der Region war zu warm und zu trocken. Das geht aus den Daten der professionellen Wetterstation von Hobby-Meteorologe Jürgen Scheuermann in Nußloch hervor. Demnach lag die Durchschnittstemperatur für August bei 23,49 Grad. Normal sind 18,90 Grad – also fast fünf Grad weniger.

Der heißeste Tag des Jahres in Nußloch war der 13. August mit 36,0 Grad. Im