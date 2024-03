Von Anna Haasemann-Dunka

Region Heidelberg. Winter ade! Hunderte große und kleine Teilnehmer vertrieben am Sonntag in zahlreichen Orten der Region bei Sommertagszügen den Winter. Der wohl größte Umzug fand in Neckargemünd statt. Hier zeigte sich Bürgermeister Frank Volk hellauf begeistert von den Scharen von Kindern und Eltern mit unzähligen bunten Sommertagsstecken: "Das ist ein Wahnsinnsbild." Die Stadt hatte 400 leckere goldgelbe Hefebrezeln für Kinder geordert. Mit mindestens 800 Personen dürfte die Rekordzahl an Teilnehmern vom Vorjahr noch einmal übertroffen worden sein.

Unter der Friedensbrücke hatten sich die Teilnehmer aufgestellt. Hier machten Brigitte Weitzel und Steffen Wachert die Runde, um besonders gelungene Frühlings-Verkleidungen und Dekorationen bei Einzelpersonen und Gruppen mit einem Preisgeld zu belohnen. Das konnten sich die Prämierten später bei Organisatorin Lisa Vollmer von der Stadtverwaltung abholen.

Polizei und Feuerwehr sicherten den Umzugsweg durch die Altstadt. Die Jugendfeuerwehr trug das Sommertagsschild und auch die Butzen, die Sommer und Winter symbolisierten und die von den Kindern der Erich-Kästner-Schule schön verziert worden waren, zogen sie tapfer über die ansteigende Hauptstraße und durchs Stadttor.

Die Kindergärten waren aufgerufen, sich am Basteln der Sommertagsstecken zu beteiligen. Im katholischen St. Ulrich-Kindergarten beispielsweise kreierten fleißige Elternhände eine Vielzahl. Liedblätter waren ausgegeben worden, sodass das Mitsingen auch bei nicht vorhandener Textsicherheit klappte. Die Trachtenkapelle Dilsberg begleitete den Umzug. Das Lied "Schtrih, schtrah, schtroh" durfte nicht fehlen.

Nach dem Weg durch die Altstadt folgte im Menzerpark die traditionelle Verbrennung eines „Schneemanns“. Foto: Haasemann-Dunka

Bürgermeister Volk bedankte sich bei allen Mitwirkenden, Feuerwehr, Polizei und Bauhof sowie allen Erzieherinnen. Sieben Kinderbetreuungs-Einrichtungen beteiligten sich am Sommertagszug: Kindergarten St. Ulrich, Rappelkiste, Kindergarten am Feuertor, Kindertagesstätte Wiesenbacher Tal, Waldkindergarten "Die Waldzwerge", Kindergarten "Rumpelstilzchen" und die Kita Kunterbunt.

Bevor ein fröhliches Frühlingsfest im Menzerpark starten konnte, ging es an die Winterverbrennung. Der Bauhof hatte einen besonders schönen und großen "Schneemann" hierfür gefertigt, der zum Lied "Winter ade" in Brand gesetzt wurde. Als außer dem stählernen Gerüst nichts mehr übrig war, floss bei den Kleinen so manche Träne.