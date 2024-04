Region Heidelberg. (lesa) In den Wäldern brummt es – und nicht nur da. Seit einigen Tagen ist im Heidelberger Umland ein besonderes Naturphänomen zu beobachten, wie es quasi alle Schaltjahre vorkommt. Die Maikäfer fliegen. Alle vier Jahre sind die Insekten vermehrt unterwegs. Für das laufende Jahr in der Region – ein Schaltjahr – bestätigt Philipp Schweigler, stellvertretender Leiter des in Neckargemünd ansässigen Kreisforstamts: "Die Käfer fliegen gerade im großen Stil. Es ist definitiv mehr als letztes und vorletztes Jahr."

"Käferschwerpunkte" sind Schweigler zufolge vor allem die Hardtwaldgemeinden. Aber auch im Rest der Region beobachten die Menschen aktuell viele Maikäfer. Sabine Klevenz aus Spechbach hat wie viele RNZ-Leser ein Foto eines "brummenden Frühlingsboten" an die Redaktion geschickt. Für Förster Schweigler kam das Käferaufkommen indes nicht überraschend: Bei Probebohrungen habe man die Zahl der Engerlinge, also der Maikäfer-Larven, im Boden erhoben. "Wir wussten, dass in diesem Jahr ein Flugjahr ist."

Einen Feldmaikäfer hat Leserin Sabine Klevenz in Spechbach abgelichtet. Foto: privat

Hintergrund: Maikäfer entwickeln sich drei Jahre lang im Boden und kommen dann an die Oberfläche. Dann fressen sie zwei Wochen, paaren sich, und die Weibchen legen Eier in den Boden, aus denen die Larven schlüpfen. Die ausgewachsenen Käfer sterben nach der Fortpflanzung. Die "Flugzeit" eines Exemplars dauert nur rund zwei Wochen. Weil nicht alle Tiere gleichzeitig unterwegs sind, beträgt die "Hauptflugzeit" drei bis vier Wochen.

Bedeutet im Umkehrschluss: Die Maikäfer sind dieses Jahr eher Aprilkäfer und nach der ersten Maiwoche wohl nicht mehr zu sehen. "Eigentlich stimmt der Name schon", bestätigt Schweigler den frühen "Ausflug" der Käfer. Der Grund dafür sei die warme Witterung, die die Entwicklung der Tiere beschleunigt habe.

Und hat das hohe Käferaufkommen Folgen? Ja – in mehrfacher Hinsicht. Bereits in den vergangenen Jahren machten gerade die Engerlinge, die sich von Wurzeln ernähren, dem Forst zu schaffen, weil sie junge Bäume zum Absterben brachten. Die Förster orientieren sich deshalb am "Maikäfer-Zyklus": Weil Engerlinge im ersten Lebensjahr eher Graswurzeln fressen, wurde die Pflanzung neuer Bäume danach ausgerichtet, also in den letzten Jahren mehr junge Bäume gepflanzt. So sollen die Bäume zum richtigen Zeitpunkt stärker für den Fraß der Larven sein. In den zurückliegenden beiden Wochen haben die Förster außerdem Baumflächen von Gras befreit. "Dann werden dort weniger Eier abgelegt", so Schweigler. Und noch eine sichtbare Folge gibt es: Das Blätterkleid der Laubbäume wird von den Käfern ausgedünnt. Aber Schweigler versichert: "Das vertragen die Bäume gut."