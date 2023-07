Region Heidelberg. (luw/lesa) Die Sommerferien stehen vor der Tür. Aber bevor es viele in den Urlaub zieht, bietet die Region rund um Heidelberg am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Juli, noch mal zahlreiche sommerliche Veranstaltungen – vom Schwimmbadfest bis zum Gartenkonzert. Einen Überblick gibt die RNZ – soweit bekannt.

Bammental

> Ein Fahrradparcours für Kinder wird am Samstag am Festplatz am Waldschwimmbad aufgebaut. Als Auftakt fürs Ferienprogramm laden Familienzentrum und Gemeinde zwischen 10 und 13 Uhr alle Kinder ab sechs Jahren dazu ein, mit Fahrrad und Helm vorbeizukommen und ihr Können unter Beweis zu stellen. Eine Urkunde ist jedem Teilnehmer sicher.

Dossenheim

> Ein Gartenkonzert findet am Samstag ab 19 Uhr am Haus der Musik statt. Auf Einladung des Vereins zur Pflege der Live-Musik treten die Bands "Bogg Standard" und "The Napper Tandees" mit dem Solisten JP Kennedy bei einer "Folk Night" auf. Angekündigt wird ab 19 Uhr eine "geballte Ladung Irish Music".

> Das Duo-Ensemble "Einszueins" tritt am Samstag ab 19 Uhr auf dem Anwesen der Familie Pahl in der Talstraße 51 auf. Bei dem Gartenkonzert spielen Géza Kayser und Ute Pahl auf zwei Violinen sowie Violine und Viola Werke unter anderem von Schönebeck, Raphael und Ptaszynska. Das Konzert findet nur bei "gutem und trockenen Wetter" statt.

> "Glaawe ses?" heißt das Programm von Mundartkabarettist Markus Weber, der am Samstag ab 20 Uhr in der Museumsscheuer auftritt. Wie das veranstaltende Team von "Kunst und Kultur in der Scheuer" nun mitteilte, sind allerdings bereits alle Karten verkauft.

> Die Ausstellung "Meminesse" von Malerin Andrea Neumann eröffnet am Sonntag in der Galerie Julia Philippi. Von 12 bis 18 Uhr kann sie besichtigt werden.

> Den "Reisesegen" gibt es am Sonntag bei der Kinderkirche, die parallel zur Sonntagsmesse um 10 Uhr auf der Kirchwiese stattfindet. Kinder von null Jahren an bis zur Erstkommunion sowie ihre Eltern sind willkommen.

Eppelheim

> "Närrische Sommerlichter" heißt es am Samstag ab 16 Uhr auf dem Platz vor der Rhein-Neckar-Halle. Der Eppelheimer Carneval Club lädt ein zu Kinderprogramm und Gardetanz-Vorführungen am Nachmittag sowie abends ab 19 Uhr zu zu Livemusik und Lichtershow.

> Zum Familienturnier lädt der Eppelheimer Tennisclub am Samstag ein. Sofern mindestens eine Person pro Team Mitglied im Verein ist, können sich Interessierte per E-Mail anmelden unter meisel@etc-eppelheim.de.

> Sein 25-jähriges Bestehen feiert das Sinfonieorchester Tonart Heidelberg am Sonntag mit einem Konzert in der Rudolf-Wild-Halle. Gespielt werden Werke von Brahms und Dvorak, Solist ist Till Schuler. Eine halbe Stunde vor Konzertbeginn um 19 Uhr führt der Heidelberger Buchautor Marcus Imbsweiler in die Werke ein.

Gaiberg

> Eine sommerliche Matinee bietet die "Choral Community" am Sonntag in der Ortsmitte. Ab 11 Uhr spielt der Chor ein Repertoire mit Liedern von Abba bis Udo Lindenberg. Nach dem Konzert ist ein Umtrunk geplant. Der Eintritt ist frei.

Heiligkreuzsteinach

> Die "Nacht der Kreizstonischer Kirchenmusik" findet am Samstag ab 18 Uhr in der katholischen Kirche und um sie he­rum statt. Bei freiem Eintritt treten unter Einladung des katholischen Kirchenchors ortsansässige Solisten, der Musikverein sowie Chöre auf. Zwischen den Beiträgen ist Zeit für Essen, Trinken und Gespräche. Spenden kommen einer gemeinnützigen Einrichtung im Ort zugute.

> Die Landfrauen unternehmen am Sonntag eine Wanderung: Um 10 Uhr geht es vom Treffpunkt an der Steinachtalhalle fahrend nach Hilsenhain. Von dort läuft man nach Oberabtsteinach. Dort ist eine Einkehr geplant. Anmeldungen nehmen Steffi Redlow unter Telefon 01 76 / 55 64 66 70 und Regine Helfrich unter Telefon 0 62 20 / 60 93 entgegen.

> Auf Wanderung geht der Odenwaldklub am Sonntag "durch die Wolfsschlucht zur Burg Eberbach". Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Karl-Brand-Platz, von wo aus es per Auto, S-Bahn und zu Fuß Richtung Burg Eberbach geht.

> Zum Weißwurst-Frühschoppen lädt der SPD-Ortsverein Heiligkreuzsteinach-Wilhelmsfeld am Sonntag ab 11 Uhr ein. Getrunken und geschlemmt wird am Backofen hinter der Grundschule.

Leimen

> Schlossfest unter dem Motto "Pop und Skulpturen" wird am Samstag im Garten der Bettendorffschen Galerie gefeiert. Dabei wirkt auch der Verein Gauangelloch Gemeinsam Gestalten mit, ab 19.30 Uhr tritt die Band "Soulmax" auf.

> "New York, Leimen and beyond" lautet der Titel des Konzerts am Samstag, das als "Geheimtipp für Jazz-Liebhaber" angekündigt wird. Die evangelische Kirchengemeinde lädt ab 19 Uhr bei freiem Eintritt in die Mauritiuskirche ein, wo der aus New York stammende John King an der E-Gitarre, Michael A. Müller an der Orgel und Stephan Kirsch an der Posaune auftreten.

> Ein Bambini-Reiten veranstaltet der Reitsportverein am Samstag auf seiner Anlage. Los geht’s um 10 Uhr.

Lobbach

> Ein Beachvolleyball-Ortsturnier veranstalten der SV Waldwimmersbach und die Wimmersbacher Kerweborscht am Samstag auf dem Sportplatz Waldwimmersbach. Los geht’s um 11 Uhr, Fünf-Personen-Teams können sich per E-Mail an wimmersbacherkb@gmail.com anmelden.

> Ökumenischen Kindergottesdienst feiern die Kirchengemeinden am Sonntag um 10 Uhr im Pfarrhaus Waldwimmersbach.

> Ins Amt eingeführt wird die neue Schuldekanin des Kirchenbezirks Neckargemünd-Eberbach, Silke Dangel, am Sonntag im Kloster Lobenfeld. Manfred Hilkert wird aus diesem Amt verabschiedet. Los geht der Gottesdienst um 14 Uhr. Um 15.30 Uhr soll ein Empfang stattfinden.

Mauer

> Ein Naturparkmarkt des Naturparks Neckartal-Odenwald findet am Sonntag erstmals in Mauer statt. Von 11 bis 18 Uhr präsentieren über 50 regionale Anbieter ihre Produkte rund um das Rathaus. Zudem gibt es ein Mitmachprogramm für Groß und Klein zu entdecken. Und das Urgeschichtliche Museum der Gemeinde hat den gesamten Markttag über geöffnet. Die offizielle Eröffnung findet um 13 Uhr statt. Im Zuge des Marktes wird ein Teil der Heidelberger Straße von 7 bis 21 Uhr gesperrt. Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt über Schützen- und Ringstraße.

Meckesheim

> Ein Shootout-Neunmeterschießen trägt der FC Germania Meckesheim-Mönchzell am Samstag aus. Ab 15.30 Uhr treten auf dem Mönchzeller Sportgelände Fünf-Personen-Teams gegeneinander an, das Anmeldeformular für Teilnehmer gibt es im Internet unter www.fc-germania.com

> Zum Gottesdienst mit Kinderprogramm lädt der CVJM am Sonntag um 11 Uhr ein. Die Veranstaltung ist im CVJM-Zentrum in der Bahnhofstraße 38.

> Sommerfest mit Gottesdienst, Gegrilltem, Kinderspielen sowie mit Kaffee und Kuchen feiert die Stiftung Jubilate der evangelischen Kirche am Sonntag. Ab 11 Uhr geht es im Garten der Villa Ditzel, Professor-Kehrer-Straße 15/2, los.

Neckargemünd

> Schwimmbadfest feiert die DLRG am Samstag und Sonntag. Unter anderem werden im Freibad Kinderspiele am und auf dem Wasser geboten, Showübungen des Einsatzteams, Tauchvorführungen, eine Fahrzeugausstellung, und der legendäre "Arschbombenwettbewerb" findet wieder statt. Samstags ab 20 Uhr tritt die Rock-Pop-Band FATE auf.

> Ein Sommerkonzert gibt der evangelische Kirchenchor Mückenloch am Samstag ab 17 Uhr in der evangelischen Kirche des Stadtteils. Zu hören sind unter anderem Lieder von John Rutter und Udo Jürgens. Danach wird zum Umtrunk geladen.

> Das Reparatur-Café öffnet am Samstag im Alten Rathaus. Von 9.30 bis 12.30 Uhr versuchen ehrenamtliche Fachleute, kaputte Dinge wieder zu reparieren. Spenden sind willkommen.

> Schulfest feiert die Realschule am Samstag ab 15 Uhr. Wer ab 18 Uhr zum Ehemaligenfest kommen möchte, meldet sich unter www.realschule-neckargemuend.de an.

> Sein 70-jähriges Bestehen feiert der Posaunenchor am Sonntag mit einer "konzertanten Feierstunde mit Texten, alter und neuer Bläsermusik und Liedern zum Mitsingen" in der Arche, Im Spitzerfeld 42. Los geht’s um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

> Eine Führung über die Feste findet am Sonntag auf der Burgfeste statt. Treffpunkt ist um 15 Uhr im Burginnenhof. Die Führung dauert etwa eine Stunde.

Neckarsteinach

> Eine Stadtführung bietet die örtliche SPD am Sonntag Neubürgern, Alteingesessenen und allen Interessierten. Ab 15 Uhr führt Stadtführer Joachim Engel durch die Stadt. Treffpunkt ist an den Stufen zum Schiffsanleger. Danach ist gegen 17 Uhr eine Einkehr im Schwanengarten geplant.

> Eine musikalische Matinee veranstalten die Musikfreunde Neckarsteinach am Sonntag um 11.30 Uhr im Nibelungengarten. Der Eintritt ist frei.

Nußloch

> Patronatsfest feiert die katholische Kirchengemeinde am Sonntag in und um die Kirche St. Laurentius. Den Gottesdienst um 10.30 Uhr gestaltet der Kirchenchor mit, danach wird in den Laurentiusgarten neben der Kirche eingeladen.

Sandhausen

> Zum Waldfest lädt der Musikverein am Samstag und Sonntag ein. Los geht es – anders als im "RNZett" am Donnerstag angekündigt – samstags gegen 16 Uhr auf dem Waldfestplatz. Angekündigt wird ein Auftritt der "Gaiberger Musikanten". Ab 21 Uhr steigt die "Glowparty" mit DJ Mirco. Am Sonntag geht es um 10 Uhr mit Live-Musik verschiedener Musikvereine weiter, den Abschluss bildet der Musikzug Nußloch ab 18 Uhr.

> Sommernachtsfest feiert der Tennisclub TC 1970 am Samstag auf seinem Gelände. Der "offizielle Teil" beginnt laut Ankündigung um 19 Uhr, die Party um 20.30 Uhr. Zuerst sorgt die "TC70-Band" für Live-Musik, danach legt ein DJ auf.

Schönau

> Die Verabschiedung von Pfarrer Karlheinz Gaiser wird am Sonntag in der Kirche St. Michael begangen. Den Festgottesdienst um 10.30 Uhr begleitet der Kirchenchor. Im Anschluss findet ein Kirchen-Café im Pfarrgarten statt.

> Tag der offenen Tür feiert die Feuerwehr am Sonntag am Feuerwehrhaus. Los geht’s um 10 Uhr. Geboten werden unter anderem Frühschoppen mit Livemusik, Sandkasten und Hüpfburg, Fahrten mit den Fahrzeugen sowie mehrere Vorführungen.

> "Einen offenen Café-Mittag können Besucher des Forsthauses Michelbuch am Sonntag erleben. Von 13.30 bis 16 Uhr gibt es dort Kaffee, Kuchen, Natur und fröhliches Beisammensein.

Wilhelmsfeld

> Sommerfest wird am Sonntag im Seniorenzentrum Erlbrunner Höhe gefeiert. Um 10.30 Uhr geht das Fest mit einem Freiluftgottesdienst vor dem Haus los, den der evangelische Posaunenchor begleitet. Darauf folgt eine Feier mit Gegrilltem und zahlreichen Auftritten.

> Ein Jugendkart-Slalom veranstaltet der ASC Wilhelmsfeld am Sonntag ab 9.30 Uhr. Dann verwandelt sich der Platz vor der Odenwaldhalle zu einer Strecke, bei der die Kartjugend bis 17 Uhr ihr Können zeigt.

> Der Kammer- und Kirchenmusikverein lädt am Sonntag um 16 Uhr zu "einem klassisch-romantischen Programm" in den Gemeindesaal der evangelischen Kirche. Es spielen Sopranistin Kira Petry, Klarinettist Tobias Teubner und die Pianisten Eric Gleiß und Johannes Becker sowie Stefan Klonner am Violoncello; auf ihren Notenblättern stehen Werke von Brahms, Beethoven, Haydn und Müller. Der Titel des Konzerts lautet "Liebe, Klage, Schöpfung".