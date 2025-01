Von Felix Hüll

Region Heidelberg. Beim Erwerb eines Tannenbaums für Weihnachten geben die Verkäufer oft den Tipp mit, den Baum möglichst zügig wieder mit Wasser zu versorgen, weil er sonst schnell nadelt. Gläubige Christen haben den geschmückten Weihnachtsbaum ja gar bis Mariä Lichtmess, 2. Februar, in der Wohnung stehen. Aber viele Familien wollen die trotz des Nachgießens immer mehr nadelnden Gesellen früher loswerden. Traditionell finden am Wochenende, das auf den Dreikönigsfeiertag folgt, in den Gemeinden der Region Heidelberg die Sammlungen meist der (Jugend-)Feuerwehren oder örtlicher Vereine statt. 2025 ist mit Ausnahme von Kleingemünd der Abholtag am Samstag, 11. Januar. Die komplett abgeschmückten Bäume – auch ohne Lametta – sollen am Straßenrand bereitgelegt sein; sind noch Deko-Reste im Baum, lassen ihn die Sammler zurück.

> In Bammental sammelt die DLRG am Samstag, 11. Januar, ab 9 Uhr im Ort die bereitgestellten Bäume gegen eine Spende ein.

> In Eppelheim holt die Jugendfeuerwehr die ausgedienten Bäume ab, die im Vorgarten oder an der Straße bereit liegen. Die Aktion läuft am Samstag, 11. Januar, zwischen 8 und 16 Uhr. Wichtig: Der Baum soll einer Adresse zugeordnet sein, sei es mit eigenem Zettel oder mit dem Abhol-Coupon, den man unter fw-eppel heim.de/Weihnachtsbaum herunterladen und ausdrucken kann. Während des Abholzeitraums ist die Jugendfeuerwehr über Telefon 0 62 21 / 76 76 30 erreichbar.

> In Gaiberg holt die Jugendfeuerwehr die Bäume am Samstag, 11. Januar, ab 9 Uhr ab. Sie sollen gut sichtbar an der Straße bereit liegen. Um eine Spende von drei Euro wird gebeten.

> In Heiligkreuzsteinach startet die Baumabhol-Aktion am Samstag, 11. Januar, ebenfalls ab 9 Uhr. Der komplett abgeschmückte Baum muss zuvor vor oder an der Hofeinfahrt stehen. Jede Straße wird nur einmal angefahren, informiert Jennifer Krieg von der Feuerwehr Heiligkreuzsteinach.

> In Leimen steht 2025 die inzwischen 50. Christbaumabholaktion der Jugendfeu­erwehren der Stadt an. Gesammelt wird nach Stadtteilen getrennt – beginnend ab 8.30 Uhr in Leimen sowie jeweils ab 9 Uhr in St. Ilgen und in Gauangelloch. Die Wehr freut sich über Spenden.

> In Lobbach bittet die Feuerwehr, die Bäume am Samstag, 11. Januar, vor 10 Uhr, dem Beginn der Aktion, an der Straße bereit zu legen. An den komplett abgeschmückten Baum soll aber auch kein Geld gehängt werden. Der Betrag soll den Jugendlichen persönlich übergeben werden.

> In Mauer sammelt die DLRG die Bäume ein. Beginn ist am Samstag, 11. Januar, um 9 Uhr. Als Kontaktnummer angegeben ist der Anschluss 0 62 26/ 78 69 84.

> In Meckesheim und in Mönchzell sammelt die Kinder- und Jugendfeuerwehr die Bäume am Samstag, 11. Januar, ab 9 Uhr ein. Die ausgedienten und abgeschmückten Christbäume sollen bis 8.30 Uhr gut sichtbar am Straßenrand abgestellt sein. Das Abholen ist wie immer kostenlos, über eine kleine Spende würden sich die Jugendfeuerwehren jedoch sehr freuen.

> In Neckargemünd gibt’s die Baumsammlung bereits am Freitag, 10. Januar, ab 14 Uhr im Stadtteil Kleingemünd, während im Stadtkern erst am Samstag, 11. Januar, ab 8 Uhr Sammeltouren gefahren werden. Auf dem Dilsberg sowie in Waldhilsbach und in Mückenloch sammelt ebenfalls die örtliche Jugendfeuerwehr am Samstag 11. Januar, jeweils ab 9 Uhr. Man bittet, kein Geld am abgeschmückten Baum zu befestigen. Die Sammler sind in Feuerwehrkleidung unterwegs und klingeln dafür an der Haustür.

> In Neckarsteinach bittet die Jugendfeuerwehr, die Bäume bis Samstag, 11. Januar, 8.30 Uhr mit Name und Adresse gekennzeichnet am Straßenrand beziehungsweise Hauseingang bereit zu stellen. Pro Baum sollen 2,50 Euro auf das Konto der Jugendfeuerwehr unter der IBAN DE76 6729 1700 0023 5487 04 überwiesen werden . Wahlweise kann man aber auch das Geld in einem Umschlag direkt am Feuerwehrhaus in der Hirschhorner Straße 64 abgeben oder einwerfen. Jeweils sind Adresse und Namen mit anzugeben. Die Christbäume werden auch in den Ortsteilen Darsberg, Neckarhausen und Grein abgeholt.

> In Nußloch läuft die Sammelaktion der Jugendfeuerwehr am Samstag, 11. Januar, ab 9 Uhr. Auch hier wird die Bitte geäußert, keine Briefumschläge oder Ähnliches an den Bäumen zu befestigen, diese seien leider in der Vergangenheit häufig geklaut worden. Wer am Samstag verhindert ist und die Spende nicht persönlich bei den Angehörigen der Feuerwehr Nußloch entrichten kann, vermag seine Spende auch im Feuerwehrgerätehaus in der Carl-Metz-Straße 2 abzugeben. Es ist während der gesamten Sammelaktion durchgehend besetzt und unter der Telefonnummer 0 62 24 / 1 02 22 erreichbar.

> In Sandhausen ist die Jugendfeuerwehr am Samstag, 11. Januar, in den Straßen unterwegs. Die Bäume, an denen sich kein Lametta oder Plastik mehr befinden darf, müssen bis 9 Uhr am Straßenrand bereit gelegt werden. Die Sammler klingeln ebenfalls direkt an der Haustür. Bei Sackgassen bittet die Wehr, die Bäume im Kreuzungsbereich bereit zu stellen, damit der Schlepper nicht in die Sackgasse selbst hineinfahren und dann in der Folge unter Schwierigkeiten wenden muss.

> In Schönau und im Ortsteil Altneudorf ist die Bereitstellungszeit am Samstag, 11. Januar, vor 9 Uhr. Für die Spenden sind auch wieder in den örtlichen Geschäften Spendenboxen bereit gestellt.

> In Spechbach findet die traditionelle Christbaumsammlung am Samstag, 11. Januar, ab 10 Uhr statt. Die Jugendfeuerwehr sammelt sie ein und sorgt eigenen Angaben zufolge für eine "umweltfreundliche Entsorgung". Sie hofft dafür im Gegenzug auf eine Spende. Zwei Wochen später sind die Nachwuchswehrleute zudem am Samstag, 25. Januar, nochmals im Ort unterwegs, aber nicht für Christbäume, sondern für eine Altpapiersammlung.

> In Wiesenbach organisiert die Baumsammlung seit Jahrzehnten die SG 05 Wiesenbach, teils mit mehreren Traktoren. Die jungen Leute sind am Samstag, 11. Januar, zwischen 9 und 17 Uhr unterwegs. Der Veranstalter ist unter der Telefonnummer 01 52 / 25 62 55 62 erreichbar.

> In Wilhelmsfeld holt die Freiwillige Feuerwehr die Bäume am Samstag, 11. Januar, ab 10 Uhr direkt vor der Haustür am Straßenrand ab. Der Veranstalter bittet um eine Spende zugunsten der Jugendfeuerwehr. Die Sammler nehmen das Geld gerne vor Ort entgegen, Sollte jemand nicht da sein, kann man den Betrag in Wilhelmsfeld aber auch direkt am Baum befestigen.