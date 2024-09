Region Heidelberg. (ugw) Der in die Jahre gekommene Straßenbahn-Gleisbogen am Adenauerplatz in Heidelberg wird ab Montag, 7. Oktober, erneuert. Wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mitteilt, sollen die Arbeiten bis einschließlich Sonntag, 13. Oktober, dauern. Die Umleitungen für Busse und Bahnen haben auch Auswirkungen auf Fahrgäste, die aus dem Heidelberger Umland kommen oder dorthin wollen.

So enden etwa die Straßenbahnlinien 22 aus Eppelheim und 23 aus Leimen in Fahrtrichtung Heidelberger Bismarckplatz bereits eine Station vorher an der Haltestelle Seegarten; die Haltestelle Bismarckplatz wird während der Bauarbeiten nicht bedient. In Fahrtrichtung Eppelheim beziehungsweise Leimen beginnen die Fahrten an der Haltestelle Seegarten; ab der Haltestelle Stadtbücherei geht es dann weiter auf dem regulären Linienweg.

Die Buslinie 34 in Fahrtrichtung Wilhelmsfeld wird zwischen den Heidelberger Haltestellen Stadtwerke und Bergstraße über die Ersatzhaltestelle Seegarten – in der Kurfürsten-Anlage schräg gegenüber der Einmündung Poststraße – und über die Ersatzhaltestelle Bismarckplatz – in der Sofienstraße auf Höhe der Plöck – zur Haltestelle Bergstraße umgeleitet.

Ab dort geht es dann weiter auf dem regulären Linienweg. In Richtung der Heidelberger Station Hauptbahnhof Süd wird diese Linie zwischen den Haltestellen Bismarckplatz (Steig H) und Stadtwerke über den Halt Seegarten (Steig C) umgeleitet; ab den Stadtwerken kehrt sie zurück auf ihre gewohnte Strecke. Die Heidelberger Haltestelle Stadtbücherei kann in beiden Fahrtrichtungen nicht bedient werden.

Die Buslinie 35 in Richtung Neckargemünder Bildungszentrum wird zwischen den Haltestellen Stadtwerke und St.-Vincentius-Krankenhaus über die Ersatzhaltestellen Seegarten und Bismarckplatz in der Sofienstraße auf Höhe der Plöck zur Haltestelle St.-Vincentius-Krankenhaus umgeleitet; ab hier geht es wieder weiter auf dem regulären Linienweg. In Fahrtrichtung Wieblingen wird die Linie 35 zwischen den Haltestellen Bismarckplatz (Steig H) und Stadtwerke über die Station Seegarten (Steig C) umgeleitet; ab der Haltestelle Stadtwerke fährt sie weiter auf dem regulären Linienweg. Auch auf dieser Linie wird die Haltestelle Stadtbücherei in beiden Fahrtrichtungen nicht bedient.

Auch interessant Heidelberg: Sperrung wegen Gleisarbeiten am Adenauerplatz

Darüber hinaus gibt es Einschränkungen für Autofahrer, da es unter anderem zu Sperrungen auf der Kreuzung Friedrich-Ebert-Anlage / Kurfürsten-Anlage / Rohrbacher Straße kommt. Vom Bismarckplatz kommend kann nicht geradeaus in die Rohrbacher Straße in Richtung Rohrbach gefahren werden. Umleitungen werden ausgeschildert, wie die RNV mitteilt.