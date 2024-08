Sandhausen. (bmi) Ein Feuer mit Autoreifen, Sperrmüll und weiteren Unrat geriet in der Nacht auf Sonntag nahe der Autobahn A5 außer Kontrolle. In den Strangweg zwischen Sandhäuser Düne und Leimbach war die Feuerwehr am Samstag gegen 23.30 Uhr ausgerückt – zunächst wegen einer Rauchentwicklung im Freien, wie ein Autofahrer gemeldet hatte.

"Ein Mann hatte auf einem Gartengrundstück ein kleines Feuer mit Holz, Gras und Unrat entfacht", berichtete Jörn Waldschmidt, stellvertretender Kommandant, auf Nachfrage. Die Wehr forderte den Mann nach kurzem Gespräch zum Löschen auf, was dieser – mit dem Gartenschlauch in der Hand – einzuhalten versprach.

Also Einsatz beendet? Mitnichten. Auf dem Rückweg über Bruchhausen nahmen die Einsatzkräfte nun größere Flammen am Horizont wahr und machten kehrt. "Statt zu löschen hatte der Mann nun erst recht Gas gegeben", berichtete Waldschmidt von Autoreifen, vollen Fässern, Metallwannen sowie weiterem Sperrmüll und Abfällen, die nun auf mehreren Quadratmetern und lichterloh brannten.

Das Feuer war außer Kontrolle geraten, Löschversuche des Verursachers fehlgeschlagen, sodass nun die Feuerwehr übernahm. Mit einem C-Rohr und insgesamt 2500 Litern Wasser löschten die fünf Kräfte das Feuer. Der Einsatz gestaltete sich laut Waldschmidt "als aufwendig wie schweißtreibend", da das viele Brandgut auseinandergezogen werden musste.

Immer wieder traten dabei neue, einzelne Glutnester zum Vorschein, denen auch mit Hacken und Rechen der Garaus gemacht wurde. Nach knapp zwei Stunden beendete die Wehr ihren Einsatz und übergab für weitere Ermittlungen an die Polizei. Waldschmidt sprach von einer "illegalen Müllverbrennung" und angesichts der Wetterverhältnisse und Trockenheit "von besonders grob fahrlässigem Verhalten."

Zudem betont der stellvertretende Kommandant angesichts der ungewöhnlich vielen Einsätze am Wochenende wie in den vergangenen Wochen: "Ich bin sehr froh darum, dass wir trotz Urlaubszeit auch tagsüber stets genug Kräfte haben." Ein positiver Aspekt: Gerade die jüngst neu ausgebildeten drei neuen Gruppenführer könnten bei den aktuell zahlreichen, aber eher kleineren Einsätzen viel Erfahrung für größere Notlagen sammeln.

Weitere Meldungen:

Einer Person in Notlage kam die Feuerwehr in Sandhausen am Sonntagvormittag zur Hilfe. Sie sorgte gegen 10.30 Uhr in der Hölderlinstraße für eine – gewaltsame – Türöffnung und verschaffte so den Rettungsdienst Zugang.

Einen Wasserschaden zu beseitigen hatten die Einsatzkräfte am Samstagabend in der Mozartstraße. Dort war es vor einem Wohngebäude zu einem Wasserrohrbruch gekommen – in der Folge lief das ausgetretene Nass ins angrenzende Kellergeschoss. Während die Feuerwehr mit Wassersaugern den Wasserschaden beseitigte, stellte der Wassermeister der Gemeinde die Hauptwasserleitung ab.

Eine Ölspur "durch ganz Heiligkreuzsteinach" rief am Freitagnachmittag die Feuerwehr auf den Plan. Die Einsatzkräfte waren nach eigenen Angaben anderthalb Stunden damit beschäftigt, die auslaufenden Betriebsstoffe abzustreuen und Warnschilder aufzustellen.

Feueralarm in der Hilsbachhalle versetzte am Freitagnachmittag die Freiwillige Feuerwehr in Alarmbereitschaft. Sie rückte um 16.42 Uhr in die Johann-Wilhelm-Straße aus. Ein Angriffstrupp mit Atemschutz erkundete die Lage im Inneren der Halle und konnte recht zügig entwarnen – Fehlalarm. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgesetzt.