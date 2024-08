Region Heidelberg. (lesa) Nicht nur der sprichwörtliche Planet brannte in den vergangenen Tagen bei Temperaturen rund um die 30-Grad-Marke. Auch tatsächliche Flammen beschäftigen in der Region rund um Heidelberg am Donnerstag und Freitag die Menschen – und vor allem die Feuerwehren. Ein Überblick.

> Donnerstag, 11.52 Uhr: In Meckesheim schrillen die Melder der Feuerwehrleute. Der Grund: In der Zeppelinstraße brennt eine Böschung. Aber nicht sehr lange: "Bei der Ankunft hatte eine Hecke gebrannt, die aber schon größtenteils gelöscht war", teilt die Feuerwehr mit. Den Spezialisten bleiben Nachlöscharbeiten und die Kontrolle mit der Wärmebildkamera.

> Donnerstag, kurz nach 20 Uhr: Auf einem privaten Grundstück im Feld zwischen Plankstadt und Eppelheim fängt eine Hecke Feuer. Es raucht außerdem stark – der Qualm zieht bis nach Eppelheim; der Gestank ist deutlich wahrnehmbar. Die Feuerwehr wird alarmiert. Die Brandbekämpfer bringen die Flammen schnell unter Kontrolle und löschen das Feuer. Aber nicht alleine: Unterstützung kommt von einem Landwirt, der mit einem eigenen Fahrzeug Wasser auf die "Brandstelle" pumpt.