Von Felix Hüll

Sandhausen/Eppelheim. In der Region um Heidelberg hatten sich am Montag gegen sechs Uhr die Treckerfahrer in Bruchhausen, Eppelheim und Dossenheim getroffen, um zum Protestkorso der Landwirte in Heidelberg aufzubrechen. Bei den hier entstehenden Verkehrsverzögerungen im Berufsverkehr am ersten Tag nach den Weihnachtsferien gab es unterstützende Reaktionen