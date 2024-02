Von Lukas Werthenbach

Region Heidelberg. Wer regelmäßig in Heidelberg, Neckargemünd, Eppelheim oder Dossenheim zur Toilette geht, ermöglicht damit ein zukunftsträchtiges Forschungsprojekt: Zweimal pro Woche wird jeweils ein Liter der Ausscheidungen aus den genannten Orten gesammelt und in Kühlboxen per Expresslieferung nach Karlsruhe gebracht. Was etwas seltsam und