Weinheim. (RNZ/mare) Auf einem gut besuchten Spielplatz in Weinheim kommt es am Montag zum Streit zweier Männer. Die Polizei muss eingreifen. Und schießt einen der Männer an. Die Reaktion von anwesenden Müttern und Kindern ist pures Entsetzen.

Auch unter RNZ-Lesern fällt das Echo geteilt aus, wie ein Blick auf die Facebook-Reaktion zeigt. "Oha. Hoffentlich dreht man dem Polizisten nicht