Rauenberg/Walldorf. (RNZ) Die Fahrbahn der Autobahn A 6 wird zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Mannheim saniert. Die Autobahn-Gesellschaft des Bundes beginnt am Montag, 28. April, mit ersten Arbeiten. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Bis voraussichtlich Donnerstag, 8. Mai, wird zunächst die Verkehrsführung für die Vorarbeiten eingerichtet. Anschließend wird der Verkehr in dem etwa 4,2 Kilometer langen Streckenabschnitt auf zwei verengten Fahrstreifen je Richtungsfahrbahn geführt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Herbst 2025.

Während der Einrichtung der Verkehrsführung können laut der Autobahn-Gesellschaft einzelne Fahrstreifen kurzzeitig in Anspruch genommen werden. Der Rastplatz "Weißer Stock" muss aus Gründen der Verkehrssicherheit gesperrt werden. Bereits vor Baubeginn werden Stauwarnanlagen installiert. Diese sollen vor erhöhtem Verkehrsaufkommen im Umfeld der Baustelle warnen.

Von Donnerstag, 8. Mai, bis spätestens 25. Mai werden unter anderem Mittelstreifenüberfahrten hergestellt. Über diese wird später der Verkehr auf die – bereits im Jahr 2024 erneuerte – Fahrbahn Richtung Heilbronn umgelegt. So kann der neue Asphalt über die gesamte Breite der Fahrbahn nach Mannheim fugenlos eingebaut werden, was laut der Mitteilung Qualität und Haltbarkeit erhöht und zudem die Bauzeit verkürzt.

In der gesamten Bauzeit werden der Mitteilung zufolge am Autobahnkreuz Walldorf sowie an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg alle Auf- und Abfahrten aufrechterhalten.